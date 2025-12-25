DOMAĆA POZITIVA 2025.
Od ovogodišnjih dobrih vijesti iz Hrvatske odabrali smo pet
U godini na izmaku prevladavale su loše vijesti: ratovi, stradanja, ubojstva, razaranja, politička prepucavanja... No to ne znači da nije bilo i dobroga i vijesti o dobromu.
I njih je bilo itekako puno, ali bi ili nakratko bljesnule ili ostale potisnute u donje dijelove naslovnica i rubrika pod 'pritiskom' onih prvih.
Izabrali smo pet takvih domaćih pozitivnih vijesti iz pet različitih područja: sporta, biznisa, kulture, znanosti i humanosti koji su obilježili ovu godinu. Pa podsjetimo se...
Opet imamo najbolju slalomašicu svijeta
Našoj alpskoj skijašici Zrinki Ljutić bilo je dovoljno i 10. mjesto u finalu Svjetskog kupa u Sun Valleyju 27. ožujka da osvoji prvo mjesto u ukupnom poretku slalomašica i osvoji Mali kristalni globus. Ona je u prošloj sezoni osvajala bodove u devet od deset slalomskih utrka, u tri je pobijedila - u Semmeringu, Kranjskoj Gori i Courchevelu, a u Sestriereu je bila druga. Na koncu je imala 32 osvojena boda više od drugoplasirane slalomašice Katharine Liensberger iz Austrije.
Time je osvojila šesti Mali kristalni globus u slalomu za Hrvatsku, prvi izvan obitelji Kostelić i prvi u ženskoj konkurenciji nakon 19 godina. Naime, Janica Kostelić osvajala ih je 2001., 2003. i 2006. godine.
"Odrastala sam slušajući o Janici, gledajući snimke njezinih nastupa, a sad sam jedna od vlasnica Globusa iz Hrvatske", izjavila je nakon pobjede Zrinka Ljutić.
Domaća IT tvrtka 'hara' svijetom
Nakon nekoliko prethodnih velikih akvizicija u SAD-u i Ujedinjenom Kraljevstvu, hrvatska IT tvrtka Infinum u veljači ove godine stekla je većinski udio i u nizozemskoj kreativnoj agenciji Your Majesty o čijim refenecama najbolje govori podatak da su joj među klijentima Adidas, Bentley, LA Lakers, Netflix, Nintendo i Samsung.
"Your Majesty donosi vrhunsku kreativnu ekspertizu, a mi njih podupiremo svojom tehnološkom. Zajedno imamo sve što je potrebno za razvoj digitalnih proizvoda na najvišoj razini. S novim kolegama uvodimo nove usluge, podižemo standarde i nastavljamo graditi snažnu globalnu organizaciju dok istovremeno dobivamo i značajniju prisutnost na nizozemskom tržištu", kazao je tom prilikom izvršni direktor Infinuma Nikola Kapraljević.
"Desetljećima smo igrali iznad svoje kategorije, ali nam je nedostajao globalni doseg za pravi utjecaj na razini velikih kompanija. Kroz partnerstvo s Infinumom sad možemo ostvariti svoju viziju, koja je oduvijek bila rad na vrhunskim kreativnim projektima za svjetsko tržište", kazao je Georgios Athanassiadis, direktor agencije Your Majesty.
Infinum time nastavlja svoje globalno širenje poslujući trenutno u osam ureda u Europi, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u s više od 400 zaposlenih. Prije desetak dana Infinum je osvojio i titulu najboljeg poslodavca godine u Hrvatskoj za 2025. u kategoriji velikih tvrtki, nagradu koju dodjeljuje tvrtka Alma Career Croatia, a na temelju istraživanja zadovoljstva zaposlenika Pulser.
Prvi hrvatski film nominiran za Oscara
Nakon što je 2024. godine kao prvi iz Hrvatske osvojio Zlatnu palmu u Cannesu za kratkometražni film, "Čovjek koji nije mogao šutjeti" redatelja Nebojše Slijepčevića ove je godine bio nominiran za Oscara. Iako na koncu nije osvojio najprestižniju filmsku nagradu, bio je to prvi domaći film nominiran za Oscara od osamostaljenja Hrvatske. Tu je nominaciju dobio u konkurenciji čak 180 filmova iz cijeloga svijeta.
Osim Zlatne palme i nominacije za Oscara, Slijepčevićev film prikazan je na više od 80 festivala diljem svijeta, a osvojio je desetke nagrada. Među njima i nagradu Europske filmske akademije znanu kao 'europski Oscar' te početkom ove godine i nagradu Francuske filmske akademije César, koja se naziva i 'francuskom Oscarom'.
Podsjetimo, film ekranizira istinit događaj koji se zbio u Štrpcima u BiH 1993. godine gdje su pripadnci srpske paravojne postrojbe Beli orlovi zaustavili putnički vlak te izvukli civile bošnjačke nacionalnosti. Tomu se, žrtvujući se za život jednoga od njih, suprotstavio Tomo Buzov, umirovljeni časnik JNA, plativši na koncu svojim životom.
Fascinatna operacija u KBC-u Zagreb
Navikli smo čitati i slušati o iznimnim uspjesima hrvatskih liječnika no onaj koji je potkraj studenoga izveo multidisciplinarni tim liječnika KBC-a Zagreb uistinu je fascinantan.
Oni su prilikom poroda izveli zahvat na bebi koja je imala izrazito velik tumor na vratu, što je bio prvi takav zahvat izveden u Hrvatskoj, ali i operacija kakva se inače u svijetu rijetko obavlja. Zahvat je bio rizičan za novorođenče, ali i za majku budući da je djelomično izveden tijekom poroda carskim rezom. Tumor je djetetu ugrožavao dišne putove pa je na pola poroda izveden prvi dio operacije, a naknadno je odstranjen tumor.
"Tijekom carskog reza, kada je otvorena maternica, djetetova glava je izvađena, a ostatak tijela je bio u maternici pa je dijete bilo vezano za placentu i putem pupkovine dobivalo kisik. Pristupili smo glavi i pokušavali uspostaviti dišni put. Kada smo bili sigurni da smo uspostavili umjetno disanje preko tubusa koji je stavljen u dušnik, tada smo rekli - idemo poroditi dijete. Dijete je izvađeno kompletno izvan maternice, podvezana je pupkovina i nakon što smo ga stabilizirali, istoga dana je učinjeno kompletno odstranjenje tumora", opisala je operaciju Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb.
O složenosti operacije govori i to što je u njenom izvođenju sudjelovalo čak 20 liječnika i pomoćnog osoblja. Beba je nakon operacije posve dobro.
Velika pobjeda ljudi iz Sjene
Koncem godine svoju višegodišnju borbu sa sustavom na Ustavnom sudu izborila je Sjena, udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Ustavni sud jednoglasno je, uz obrazloženje na 82 stranice, uvažio veliku većinu primjedbi udruge Sjena na odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje su smatrali nepravednima i diskriminatornima.
Među najvažnijim odlukama su ukidanje odredbi prema kojima osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja, kao i one po kojima osobe mlađe od 18 godina koje se ne školuju nemaju pravo na osobnog asistenta. Ukinuta je odredba o ograničenju satnice od maksimalna 352 sata osobne asistencije i pravedno dosudio da se satnica ima odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.
Tom je odlukom Ustavni sud jasno utvrdio i poručio da osobna asistencija nije socijalna povlastica, nego ustavno pravo povezano s ljudskim dostojanstvom i pravo na neovisno življenje i uključenost u zajednicu te da država ne smije prebacivati svoju odgovornost na obitelj, a djeca s invaliditetom imaju pravo na osobitu skrb.
Nakon ove odluke Ustavnog suda, zakonodavac ima obvezu izmijeniti Zakon o osobnoj asistenciji kako bi, prema riječima članica i članova udruge Sjena, osobna asistencija napokon postala pravo, a ne privilegija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare