Od ovogodišnjih dobrih vijesti iz Hrvatske odabrali smo pet

"Tijekom carskog reza, kada je otvorena maternica, djetetova glava je izvađena, a ostatak tijela je bio u maternici pa je dijete bilo vezano za placentu i putem pupkovine dobivalo kisik. Pristupili smo glavi i pokušavali uspostaviti dišni put. Kada smo bili sigurni da smo uspostavili umjetno disanje preko tubusa koji je stavljen u dušnik, tada smo rekli - idemo poroditi dijete. Dijete je izvađeno kompletno izvan maternice, podvezana je pupkovina i nakon što smo ga stabilizirali, istoga dana je učinjeno kompletno odstranjenje tumora", opisala je operaciju Ruža Grizelj, pročelnica Zavoda za neonatologiju i intenzivnu medicinu KBC-a Zagreb.