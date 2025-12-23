Ekonomski stručnjak o godini na izmaku: "Imali smo najvažniji ekonomski događaj u povijesti Hrvatske"

"Kada je država ponudila državne obveznice to je bio ekonomski najveći događaj u povijesti Hrvatske, veći od uvođenja eura. Prvo, jer povećava financijsku pismenost. Drugo, tržište dionica kod nas nije razvijeno. Mali segment malih i srednjih poduzetnika je to prepoznao i rekao da ne može drugačije ostvariti svoje projekte nego da ide na javnu ponudu obveznica širokim masama. Tako su isfinancirali svoje projekte. A građanima je omogućeno da drže novac u trećem elementu, u nečemu što donosi fiksne prihode. Nije volatilno kao dionica, a nije ni nekretnina", objasnio je.