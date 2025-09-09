Odgodu upisa u prvi razred osnovne škole dobilo čak 4138 djece

Prema informacijama iz lokalnih uprava, u Zadarskoj županiji i Gradu Zadru odobrena je odgoda upisa u prvi razred osnovne za 154 djece. Pet godina prije, 2020/2021., odgođeni su upisi za 88 djece. U Primorsko-goranskoj županiji odgodu je za ovu školsku godinu dobilo 250 djece. To je veliki porast u odnosu na prethodne godine, posebno stoga što je broj rješenja o odgodi upisa stagnirao ili lagano padao. Primjerice, 2024. je u PGŽ-u izdano 196 rješenja, a 2023. 206. rješenja. Kako su nas izvijestili, broj učenika individualiziranim programima je 101.