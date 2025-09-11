Oglas

prodor vode

VIDEO / Opasna situacija na brodu u Krilu Jesenice: "Iskočili su u posljednji trenutak"

author
N1 Info
|
11. ruj. 2025. 07:54
dalmacija danas
Dalmacija danas

Opasna situacija dogodila se jučer poslijepodne, nešto iza 17 sati, u luci u Krilu Jesenice. Turistički brod Nerezine iz zasad nepoznatih razloga počeo se naglo naginjati, zbog čega su odmah pozvane žurne službe.

Oglas

Na teren su izašli vatrogasci DVD-a Dalmacija iz Dugog Rata, a ubrzo je stigla i policija. Nekoliko osoba koje su se nalazile na brodu u trenutku kada se počeo naglo okretati u stranu, u posljednjem trenutku je iskočilo. Srećom, nitko nije ozlijeđen.

"Prodrlo je more, još nitko ne zna zašto se ovo dogodilo. Je li jugo ili nešto drugo. Svakako se radilo o prodoru morske vode. Sada brod stoji položen gotovo na bok i čuje se pucketanje", rekao je za Dalmaciju Danas jedan očevidac.

Brod se i dalje nalazi u luci, a okolnosti incidenta istražuju nadležne službe. 

Teme
brod krilo jesenice

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ