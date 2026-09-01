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"ostanite sumnjičavi"

Policija objavila upozorenje građanima, lopovi imaju novu taktiku

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N1 Info
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01. ruj. 2026. 11:17
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13.11.2019., Split - Djelatnik policijer Photo: Miranda Cikotic/PIXSELL
Miranda Cikotic/PIXSELL

Karlovačka policija objavila je na svojim stranicama upozorenje građanima da zaključavaju kuću čak i kada su u dvorištu, vrtu ili u gospodarskim objektima te da zatvaraju prozore u prizemlju kada nisu unutar same kuće. Lopovi, naime, imaju novu taktiku.

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Policija je objavila da su u subotu, na širem karlovačkom području, dvije nepoznate muške osobe došle su u dvorište obiteljske kuće te su 69-godišnjakinji rekle da se bave fotografiranjem životinja i da te fotografije objavljuju na internetu.

Naveli su kako žele fotografirati krave u staji u sklopu dvorišta, no žena im se usprotivila i nije ih htjela pustiti u dvorište, rekavši da će pozvati policiju.

Za vrijeme dok su ta dvojica muškaraca 69-godišnjakinji odvlačila pažnju, treća je nepoznata osoba provalila u kuću iz koje nije ništa otuđeno. Ubrzo su se žurno udaljili s navedene adrese.

S obzirom na to da postoji mogućnost da na ovakav način građani postanu žrtve kaznenih djela, policija upozorava:

  • Ulazna vrata i kuća moraju uvijek biti zaključani
  • Zaključavajte kuću čak i kada ste u dvorištu, vrtu ili gospodarskim objektima
  • Zatvarajte prozore u prizemlju kada niste unutar same kuće
  • Ne ostavljajte ključ ispod otirača ili u teglama za cvijeće

Postupanje s nepoznatim osobama

  • Ostanite sumnjičavi prema neobičnim pričama i zahtjevima (poput fotografiranja životinja, prodaje posuđa, masažera ili nuđenja medicinske pomoći)
  • Ne puštajte strance u dvorište, a kamoli u kuću, bez jasne identifikacije ili službene iskaznice
  • Gledajte kroz prozor ili špijunku prije nego što otvorite vrata
  • Komunicirajte preko ograde ili zaključanih vrata ako osjećate nesigurnost

Aktivne mjere u trenutku sumnje

  • Najavite poziv policiji na broj 192 jer to u većini slučajeva odmah tjera počinitelje, kao što se dogodilo i u ovom slučaju
  • Pokušajte zapamtiti detalje poput izgleda osoba, boje odjeće, naglaska, registarskih oznaka vozila ili smjera u kojem su se udaljili
  • Ne okrećite leđa nepoznatim osobama kako biste otišli provjeriti nešto u kuću ili dvorište, jer upravo to koriste za ulazak treće osobe

Dobrosusjedski odnosi i tehnička zaštita

  • Budite "dobar susjed" i obratite pažnju na nepoznata vozila ili osobe koje obilaze tuđe kuće
  • Razmislite o ugradnji senzorskih svjetala, videonadzora ili lažnih kamera koji vidno odvraćaju provalnike

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Teme
karovac krađa lopovi pljačka policija

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