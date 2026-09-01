"ostanite sumnjičavi"
Policija objavila upozorenje građanima, lopovi imaju novu taktiku
Karlovačka policija objavila je na svojim stranicama upozorenje građanima da zaključavaju kuću čak i kada su u dvorištu, vrtu ili u gospodarskim objektima te da zatvaraju prozore u prizemlju kada nisu unutar same kuće. Lopovi, naime, imaju novu taktiku.
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Policija je objavila da su u subotu, na širem karlovačkom području, dvije nepoznate muške osobe došle su u dvorište obiteljske kuće te su 69-godišnjakinji rekle da se bave fotografiranjem životinja i da te fotografije objavljuju na internetu.
Naveli su kako žele fotografirati krave u staji u sklopu dvorišta, no žena im se usprotivila i nije ih htjela pustiti u dvorište, rekavši da će pozvati policiju.
Za vrijeme dok su ta dvojica muškaraca 69-godišnjakinji odvlačila pažnju, treća je nepoznata osoba provalila u kuću iz koje nije ništa otuđeno. Ubrzo su se žurno udaljili s navedene adrese.
S obzirom na to da postoji mogućnost da na ovakav način građani postanu žrtve kaznenih djela, policija upozorava:
- Ulazna vrata i kuća moraju uvijek biti zaključani
- Zaključavajte kuću čak i kada ste u dvorištu, vrtu ili gospodarskim objektima
- Zatvarajte prozore u prizemlju kada niste unutar same kuće
- Ne ostavljajte ključ ispod otirača ili u teglama za cvijeće
Postupanje s nepoznatim osobama
- Ostanite sumnjičavi prema neobičnim pričama i zahtjevima (poput fotografiranja životinja, prodaje posuđa, masažera ili nuđenja medicinske pomoći)
- Ne puštajte strance u dvorište, a kamoli u kuću, bez jasne identifikacije ili službene iskaznice
- Gledajte kroz prozor ili špijunku prije nego što otvorite vrata
- Komunicirajte preko ograde ili zaključanih vrata ako osjećate nesigurnost
Aktivne mjere u trenutku sumnje
- Najavite poziv policiji na broj 192 jer to u većini slučajeva odmah tjera počinitelje, kao što se dogodilo i u ovom slučaju
- Pokušajte zapamtiti detalje poput izgleda osoba, boje odjeće, naglaska, registarskih oznaka vozila ili smjera u kojem su se udaljili
- Ne okrećite leđa nepoznatim osobama kako biste otišli provjeriti nešto u kuću ili dvorište, jer upravo to koriste za ulazak treće osobe
Dobrosusjedski odnosi i tehnička zaštita
- Budite "dobar susjed" i obratite pažnju na nepoznata vozila ili osobe koje obilaze tuđe kuće
- Razmislite o ugradnji senzorskih svjetala, videonadzora ili lažnih kamera koji vidno odvraćaju provalnike
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