uoči rasprave
Oporba kritizira rebalans: Građani gledaju u prazne frižidere
Uoči saborske rasprave o prijedlogu rebalansa proračuna za 2025. godinu, oporbeni klubovi zastupnika izrazili su u četvrtak nezadovoljstvo, ukazavši na pad životnog standarda i rast cijena, dok su ga vladajući hvalili i naglasili da im je prioritet upravo poboljšanje životnog standarda.
Sanja Bježančević (Klub SDP-a) smatra da država improvizira, hvali se odgovornim upravljanjem, a zapravo ”krpa rupe koje je sama stvorila”.
Ističe da je inflacija izmakla kontroli, a građani s najnižim primanjima više ne znaju kako spojiti kraj s krajem. "Dok Vlada priča o rastu BDP-a i prikazuje stabilnost koja ne postoji, naši ljudi gledaju u prazne frižidere”, kazala je Bježančević, zatraživši stanku.
Na rast cijena, posebice hrane, upozorio je i Miro Bulj (Klub Mosta). "Vlada ima odgovornost nečinjenja po pitanju inflacije", poručio je.
Radi se u interesu stranih trgovačkih lanaca i teleoperatera, uništava se domaća proizvodnja i uvozi strana hrana, dodao je Bulj.
Sandra Benčić (Klub Možemo!) upitala je kako je moguće da BDP godinama kontinuirano raste, a životni standard pada onima koji žive od rada i mirovina. Upozorila je i da su lokalne jedinice, koje su trebale završiti u plusu, završile u minusu.
Puljak: Rebalans ne pokazuje odgovornost
Ovaj rebalans ne pokazuje odgovornost, on pokazuje posljedice populizma kojim je Vlada kupovala naklonost birača u godini parlamentarnih i lokalnih izbora, ocijenila je Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) . "Trošilo se bez mjere, dijelilo šakom i kapom, a sada vidimo račun”, ustvrdila je.
Deficit i javni dug rastu, a investicije, pogotovo u zdravstvu, znanosti i energetici, padaju za više od 600 milijuna eura. "Dakle, više za potrošnju i političke odluke, a manje za razvoj”, zaključila je zastupnica Centra.
Za Anku Mrak Taritaš (Klub Glasa i DOSIP -a) rebalans ne daje odgovor na pitanje "kuda plovi ovaj brod".
Drugačije viđenje rebalansa proračuna imaju vladajući.
Predrag Štromar (Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika) hvali rad Vlade jer pokazuje odgovornost i drži kriterija iz Maastrichta.
Totgergeli: Rebalansom se smanjuje deficit, prioritet Vlade građani
Miro Totgergeli (Klub HDZ-a) istaknuo je da se deficit smanjuje u odnosu na izvorno planirani jer se rebalansom ukupni prihodi povećavaju za 30 milijuna eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura.
"Prioritet Vlade su građani, radnici, umirovljenici i obitelji. U rebalansu više od milijardu eura usmjerava se u mjere koje izravno poboljšavaju životni standard građana”, naglasio je i naveo daljnje povećanje mirovina, rast plaća u javnim i državnim službama, povećanje rodiljnih i socijalnih naknada, ulaganje u zdravstvo, obrazovanje i socijalne usluge.
Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJE i ISU-PIP-a) stanku je iskoristio kako bi izrazio nezadovoljstvo postupanjem države u slučaju Uljanik Brodogradnje 1856, odnosno predviđenom prodajom i proširenjem djelatnosti na proizvodnju vojnih brodova, naoružanja i vojne opreme.
Tvrdi da se o tome nije razgovaralo s Gradom Pula niti su upoznati građani. "To je za nas neprihvatljivo”, kazao je Paus i zatražio od Vlade da zaustavi taj proces i pokrene javnu raspravu žele li građani Pule u svome dvorištu tvornicu oružja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare