Oglas

uoči rasprave

Oporba kritizira rebalans: Građani gledaju u prazne frižidere

author
Hina
|
16. lis. 2025. 11:29
PXL_031025_139517161
Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Uoči saborske rasprave o prijedlogu rebalansa proračuna za 2025. godinu, oporbeni klubovi zastupnika izrazili su u četvrtak nezadovoljstvo, ukazavši na pad životnog standarda i rast cijena, dok su ga vladajući hvalili i naglasili da im je prioritet upravo poboljšanje životnog standarda.

Oglas

Sanja Bježančević (Klub SDP-a) smatra da država improvizira, hvali se odgovornim upravljanjem, a zapravo ”krpa rupe koje je sama stvorila”.

Ističe da je inflacija izmakla kontroli, a građani s najnižim primanjima više ne znaju kako spojiti kraj s krajem. "Dok Vlada priča o rastu BDP-a i prikazuje stabilnost koja ne postoji, naši ljudi gledaju u prazne frižidere”, kazala je Bježančević, zatraživši stanku. 

Na rast cijena, posebice hrane, upozorio je i Miro Bulj (Klub Mosta). "Vlada ima odgovornost nečinjenja po pitanju inflacije", poručio je.

Radi se u interesu stranih trgovačkih lanaca i teleoperatera, uništava se domaća proizvodnja i uvozi strana hrana, dodao je Bulj.

Sandra Benčić (Klub Možemo!) upitala je kako je moguće da BDP godinama kontinuirano raste, a životni standard pada onima koji žive od rada i mirovina. Upozorila je i da su lokalne jedinice, koje su trebale završiti u plusu, završile u minusu.

Puljak: Rebalans ne pokazuje odgovornost

Ovaj rebalans ne pokazuje odgovornost, on pokazuje posljedice populizma kojim je Vlada kupovala naklonost birača u godini parlamentarnih i lokalnih izbora, ocijenila je Marijana Puljak (Klub Centra i NPS-a) . "Trošilo se bez mjere, dijelilo šakom i kapom, a sada vidimo račun”, ustvrdila je.

Deficit i javni dug rastu, a investicije, pogotovo u zdravstvu, znanosti i energetici, padaju za više od 600 milijuna eura. "Dakle, više za potrošnju i političke odluke, a manje za razvoj”, zaključila je zastupnica Centra.

Za Anku Mrak Taritaš (Klub Glasa i DOSIP -a) rebalans ne daje odgovor na pitanje "kuda plovi ovaj brod".

Drugačije viđenje rebalansa proračuna imaju vladajući. 

Predrag Štromar (Klub HNS-a i nezavisnih zastupnika) hvali rad Vlade jer pokazuje odgovornost i drži kriterija iz Maastrichta.

Totgergeli: Rebalansom se smanjuje deficit, prioritet Vlade građani

Miro Totgergeli (Klub HDZ-a) istaknuo je da se deficit smanjuje u odnosu na izvorno planirani jer se rebalansom ukupni prihodi povećavaju za 30 milijuna eura, a rashodi smanjuju za 223 milijuna eura.

"Prioritet Vlade su građani, radnici, umirovljenici i obitelji. U rebalansu više od milijardu eura usmjerava se u mjere koje izravno poboljšavaju životni standard građana”, naglasio je i naveo daljnje povećanje mirovina, rast plaća u javnim i državnim službama, povećanje rodiljnih i socijalnih naknada, ulaganje u zdravstvo, obrazovanje i socijalne usluge.

Dalibor Paus (Klub IDS-a, PGS-a, UNIJE i ISU-PIP-a) stanku je iskoristio kako bi izrazio nezadovoljstvo postupanjem države u slučaju Uljanik Brodogradnje 1856, odnosno predviđenom prodajom i proširenjem djelatnosti na proizvodnju vojnih brodova, naoružanja i vojne opreme. 

Tvrdi da se o tome nije razgovaralo s Gradom Pula niti su upoznati građani. "To je za nas neprihvatljivo”, kazao je Paus i zatražio od Vlade da zaustavi taj proces i pokrene javnu raspravu žele li građani Pule u svome dvorištu tvornicu oružja.

Teme
oporba rebalans proračuna sabor

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ