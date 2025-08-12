Oglas

Intervenirala policija

Opsadno stanje u Supetru: Muškarac se zatvorio u kuću i prijetio bombom

N1 Info
12. kol. 2025. 12:58
Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

U Supetru je jutros došlo do opsadne situacije. Jedan se Bračanin zatvorio u kuću i zaprijetio bombom. Navodno je to napravio nakon incidenta s drugom dvojicom.

Na otok je upućen odred Specijalne policije. Kako doznajemo, policija je uhitila muškarca koji je prijetio.

Navodno je u kući nađeno i nešto oružja, doznaje Dalmatinski portal.

Supetar policija

