Opsadno stanje u Supetru: Muškarac se zatvorio u kuću i prijetio bombom

U Supetru je jutros došlo do opsadne situacije. Jedan se Bračanin zatvorio u kuću i zaprijetio bombom. Navodno je to napravio nakon incidenta s drugom dvojicom.
Oglas
Na otok je upućen odred Specijalne policije. Kako doznajemo, policija je uhitila muškarca koji je prijetio.
Navodno je u kući nađeno i nešto oružja, doznaje Dalmatinski portal.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 39 min.
Najnovije
Oglas
Oglas