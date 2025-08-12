Opsadno stanje u Supetru: Muškarac se zatvorio u kuću i prijetio bombom

Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

U Supetru je jutros došlo do opsadne situacije. Jedan se Bračanin zatvorio u kuću i zaprijetio bombom. Navodno je to napravio nakon incidenta s drugom dvojicom.

Na otok je upućen odred Specijalne policije. Kako doznajemo, policija je uhitila muškarca koji je prijetio.

Navodno je u kući nađeno i nešto oružja, doznaje Dalmatinski portal.