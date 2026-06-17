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Nakon što je izvedba francuske predstave CIE LPM na ovogodišnjem Festivalu uličnih čarobnjaka (FUČ) izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama i podijelila dio javnosti, organizatori festivala objavili su opširno očitovanje u kojem odbacuju tvrdnje o neprimjerenosti sadržaja te upozoravaju da se dio kritika temelji na izdvojenim i montiranim videoisječcima koji, kako tvrde, ne prikazuju predstavu u cijelosti.

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Polemike su se rasplamsale nakon što su internetom počele kružiti snimke pojedinih scena izvedbe, a rasprava se ubrzo proširila i izvan kulturnih krugova, otvorivši pitanja o granicama umjetničkog izražavanja, interpretaciji izvedbenih sadržaja i njihovoj primjerenosti u javnom prostoru.

U reakciji organizacijskog tima ističe se kako je FUČ međunarodni festival suvremenog cirkusa i ulične umjetnosti koji se u Istri održava već dva desetljeća te da nikada nije bio zamišljen isključivo kao dječji festival.

"Prije svega, važno je istaknuti da je FUČ međunarodni festival suvremenog cirkusa i ulične umjetnosti koji se u Istri održava već dvadeset godina. Festival nije isključivo namijenjen dječjoj publici, već je namijenjen gledateljima svih generacija te predstavlja različite umjetničke forme i autorske poetike iz Hrvatske i svijeta", poručili su organizatori.

Navode kako ih ne iznenađuje činjenica da umjetnički sadržaji izazivaju različite reakcije publike, podsjećajući da su tijekom godina gledatelji različito reagirali na brojne programe festivala.

"Umjetnost, a osobito suvremeni cirkus i ulične umjetnosti, kod različitih ljudi može izazvati različite emocije i tumačenja, što je sastavni dio dijaloga koji umjetnost potiče", navodi se u priopćenju. Organizatori pritom podsjećaju da su nekim posjetiteljima tijekom godina nelagodu izazivali klaunovi, drugi su se bojali likova na štulama, dok su pojedini gledatelji negativno reagirali na lutkarske nastupe ili glazbu koja ih prati.

Govoreći o samoj predstavi CIE LPM, organizatori odbacuju tvrdnje da je njezina namjera bila provocirati ili vrijeđati publiku.

"Predstava CIE LPM autorsko je umjetničko djelo koje izražava umjetničku viziju autora i izvođača. Njezina namjera nije vrijeđati bilo koju vjersku zajednicu, obitelj ili pojedinca, već kroz specifičan jezik suvremenog cirkusa i izvedbenih umjetnosti otvoriti prostor za promišljanje, preispitivanje i razgovor", ističu.

Dodaju i kako predstava nije prvi put izvedena pred hrvatskom publikom. Prema njihovim navodima, gostovala je u Hrvatskoj 2021. i 2023. godine, bez sličnih reakcija i kontroverzi.

Iskrivljena slika o sadržaju i značenju

Posebno problematičnim smatraju način na koji se rasprava razvila na društvenim mrežama.

"Posebno zabrinjava činjenica da se dio osuda temelji na neovlašteno snimljenim i naknadno montiranim materijalima objavljenima na društvenim mrežama", poručuju organizatori. Smatraju kako izdvajanje pojedinih scena iz cjeline i njihovo prikazivanje bez konteksta može stvoriti iskrivljenu sliku o sadržaju i značenju predstave.

U priopćenju se osvrću i na razlike u načinu na koji su predstavu doživjeli odrasli i djeca. Prema njihovim riječima, odrasli su u pojedinim prizorima prepoznavali simbolička, društvena ili ideološka značenja, dok su djeca pažnju uglavnom usmjerila na druge elemente izvedbe.

"U predstavi CIE LPM važnu ulogu imaju gumeni bomboni, a upravo su oni mnogim najmlađim gledateljima bili najzanimljiviji i najupečatljiviji dio izvedbe. Djeca nisu nužno vidjela ono što su u predstavi vidjeli odrasli", navodi organizacijski tim, dodajući kako upravo ti dijelovi predstave nisu uključeni u videoisječke koji su se proširili internetom.

Organizatori ističu da ih iznenađuje što se upravo jedna predstava našla u središtu javne rasprave nakon dvadeset godina rada festivala tijekom kojih je izvedeno više od 300 predstava iz različitih zemalja.

"Iznenađuje nas da se upravo sada, u vremenu sve izraženijih društvenih podjela i polarizacije javnog prostora, a nakon dvadeset godina kontinuiranog rada festivala i više od 300 izvedenih predstava iz cijelog svijeta, jedna predstava našla u središtu rasprave", navode.

Zaključno poručuju da će FUČ ostati prostor umjetničke slobode i različitih umjetničkih pristupa te da raspravu smatraju legitimnim dijelom kulturnog života.

"Vjerujemo da je razgovor o umjetnosti uvijek vrijedniji od njezina ograničavanja te da različita mišljenja, pa i neslaganja, potvrđuju da umjetnost i dalje ima snagu potaknuti dijalog", poručili su organizatori, zahvalivši svim posjetiteljima koji su predstavu pogledali i uključili se u javnu raspravu.