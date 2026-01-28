Plenković: Po prvi put Hrvatska će imati predstavnika u najužem vodstvu EIB-a

Premijer Andrej Plenković, predstavljajući u srijedu pred saborskim odborom bivšeg ministra financija Marka Primorca kao kandidata Republike Hrvatske za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke (EIB), kazao je kako će Hrvatska po prvi put imati predstavnika u najužem vodstvu te banke.
Oglas
"U EIB-u ćemo u najužem vodstvu imati hrvatskog predstavnika, stručnjaka za financije i gospodarstvo koji će nam pomoći da tu najjaču multilateralnu financijsku instituciju još bolje koristimo za hrvatske interese i financiranje raznih projekata”, rekao je Plenković na početku sjednice Odbora za europske poslove.
Primorac je bio u Vladi skoro četiri godine, bio je i potpredsjednik nadležan za gospodarstvo, radio je na provedbi programa Vlade, kontinuiranom gospodarskom rastu, visokoj zaposlenosti i niskoj nezaposlenosti, vodio brigu o odgovornom upravljanju javnim financijama. Također je pridonio izdavanju hrvatskih vrijednosnica koje su po prvi put bile otvorene građanima, naveo je Plenković.
Napomenuo je da kandidatura Primorca nije kompetitivna već svojevrsni slijed i da će iduća prilika kada će Hrvatska imati šansu da kandidira nekoga na tu dužnost u EIB-u biti za 15-ak godina.
Podsjetio je i kako je Hrvatska nedavno kandidirala guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića za drugu čelnu poziciju u okviru Europske središnje banke.
"Hrvatska je ostvarila nevjerojatan uspjeh u pozicioniranju svojih dužnosnika u europske financijske institucije, takvu situaciju ne da nismo imali, nego uopće nismo bili u prilici da konkuriramo”, naglasio je Plenković.
Nakon rasprave o kandidaturi Primorca, Odbor za europske poslove donijet će mišljenje koje Vlada uzima u obzir prije donošenja konačne odluke o kandidatu.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas