Grlić Radman kritizirao Milanovića zbog najave povlačenja hrvatskih vojnika: "Nikad se ne konzultira"

"Također postoji jedan vojnik pod mandatom Ujedinjenih naroda u Libanonu, u sklopu misije UNIFIL. Koliko znam, on je već trebao biti povučen i ranije. Ali predsjednik je odlučio pokazati vjerojatno svoja prava, raspolagati svojim ovlastima na taj način. Zašto to radi i kako to radi, pitajte njega", dodao je.