Grlić Radman kritizirao Milanovića zbog najave povlačenja hrvatskih vojnika: "Nikad se ne konzultira"

Na sjednici Predsjedništva HDZ-a razgovaralo se o stanju na Bliskom istoku, o čemu je više rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Usput se osvrnuo i na odluku predsjednika Zorana Milanovića o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona.
"Ne znam u čemu je problem povlačenja u Iraku. Čuo sam se jučer s ministrom vanjskih poslova Iraka i razgovarali smo o sigurnosnoj situaciji u Iraku. Irak je sigurna zemlja", kazao je Grlić Radman, prenosi HRT.
"Također postoji jedan vojnik pod mandatom Ujedinjenih naroda u Libanonu, u sklopu misije UNIFIL. Koliko znam, on je već trebao biti povučen i ranije. Ali predsjednik je odlučio pokazati vjerojatno svoja prava, raspolagati svojim ovlastima na taj način. Zašto to radi i kako to radi, pitajte njega", dodao je.
Na pitanje znači li to da se predsjednik Milanović nije konzultirao s Vladom oko povlačenja, Grlić Radman je odgovorio "On se nikada ne konzultira s Vladom."
Milanović je ranije danas priopćio da je zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH-a da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona.
