Odgođen festival u Benkovcu

Nadamo se da ova odgoda neće biti duga, a koliko će točno trajati ne ovisi samo o nama, već i o spremnosti državne, županijske i lokalne vlasti da kreira društvenu klimu u kojoj osiguravanje mirotvornog festivala neće imati obrise vojne operacije i koštati državni proračun znatno više nego potpora kulturnoj manifestaciji koja je građankama i građanima Benkovca željela ponuditi sadržaje koje inače mogu čuti i vidjeti samo ako su zbog njih spremni putovati.