Otkriveni detalji napada na radnicu Bipe: Razbojnik bježao Ilicom, presreli ga policajci

Jučer 3. veljače oko 9 sati u Centru u Ilici u trgovini, 28-godišnjak je uzeo parfem s police i krenuo prema izlazu gdje su ga uočile dvije zaposlenice (39, 30) te pokušale zaustaviti blokirajući izlaz iz trgovine. Dolaskom do njih, na izlazu, 28-godišnjak ih je obje tjelesno napao u cilju bijega iz trgovine te je 30-godišnjakinju lakše ozlijedio i uspio pobjeći iz trgovine, javljaju iz policije.