Otkriveni detalji napada na radnicu Bipe: Razbojnik bježao Ilicom, presreli ga policajci

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 12:18
policija-noć (PU SD)
PU splitsko-dalmatinska/ilustracija

Policija je otkrila detalje pokušaja krađe u trgovini BIPA u centru Zagreba, pri čemu je došlo do napada na zaposlenice.

Jučer 3. veljače oko 9 sati u Centru u Ilici u trgovini, 28-godišnjak je uzeo parfem s police i krenuo prema izlazu gdje su ga uočile dvije zaposlenice (39, 30) te pokušale zaustaviti blokirajući izlaz iz trgovine. Dolaskom do njih, na izlazu, 28-godišnjak ih je obje tjelesno napao u cilju bijega iz trgovine te je 30-godišnjakinju lakše ozlijedio i uspio pobjeći iz trgovine, javljaju iz policije.

Ozlijeđena 30-godišnja zaposlenica je potrčala za 28-godišnjakom te su ga na ulici, nedaleko od trgovine, u daljnjem bijegu spriječili policijski službenici.

Oni su, naime, pri svojim redovnim postupanjima bili prisutni na području Centra, a reagirali su na zapomaganje i ozlijeđene zaposlenice i jednog građanina koji su trčali za muškarcem.

U istoj ulici gdje se nalazi trgovina iz koje je pobjegao, policijski službenici su ga uhitili i doveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Zaposlenicama, liječnička pomoć pružena je na mjestu događaja.

