Najviše otišlo na produkciju

Otkriveni troškovi dočeka rukometaša u Zagrebu: Thompson pjevao - besplatno

author
N1 Info
|
23. velj. 2026. 19:21
Doček rukometaša
Mia Slafhauzer/PIXSELL

Vlada je objavila kako su ukupni troškovi dočeka rukometaša kojeg je organizirala u Zagrebu 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na produkciju, a dva izvođača su nastupila besplatno.

Doček rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu ostao je u sjeni ideoloških prepucavanja zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona. Ranije je u javnost procurilo kako je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević obećao ispostaviti Vladi račun za čišćenje Trga bana Jelačića, s obzirom na to da su oni bili organizatori.

Cijelu su priredbu zajedničkim snagama organizirali Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska elektroprivreda te druga tijela, ovisno o potrebi za njihovim angažmanom.

Iz Vlade su za Net.hr otkrili kako je cjelokupni trošak dočeka rukometaša iznosio 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na pozornicu, razglas, rasvjetu, osiguranje i korištenje komunalne infrastrukture. Čišćenje glavnog zagrebačkog trga koštalo je 4603 eura bez PDV-a.

Što se, pak, tiče izvođača, Zaprešić Boysi su tražili 5000 eura, DJ Ivan Škrinjarić koštao je 650 eura, a Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson su nastupili - besplatno.

"Financijska sredstva za organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, osigurat će se preraspodjelom sredstava u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na proračunskim pozicijama Ministarstva turizma i sporta", poručili su iz Vlade.

Teme
doček rukometaša grad zagreb hrvatska rukometna reprezentacija marko perković thompson thompson

