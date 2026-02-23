Otkriveni troškovi dočeka rukometaša u Zagrebu: Thompson pjevao - besplatno

Vlada je objavila kako su ukupni troškovi dočeka rukometaša kojeg je organizirala u Zagrebu 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na produkciju, a dva izvođača su nastupila besplatno.
Doček rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu ostao je u sjeni ideoloških prepucavanja zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona. Ranije je u javnost procurilo kako je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević obećao ispostaviti Vladi račun za čišćenje Trga bana Jelačića, s obzirom na to da su oni bili organizatori.
Cijelu su priredbu zajedničkim snagama organizirali Ministarstvo turizma i sporta, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo zdravstva, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska elektroprivreda te druga tijela, ovisno o potrebi za njihovim angažmanom.
Iz Vlade su za Net.hr otkrili kako je cjelokupni trošak dočeka rukometaša iznosio 187.000 eura s PDV-om. Najviše je novca otišlo na pozornicu, razglas, rasvjetu, osiguranje i korištenje komunalne infrastrukture. Čišćenje glavnog zagrebačkog trga koštalo je 4603 eura bez PDV-a.
Što se, pak, tiče izvođača, Zaprešić Boysi su tražili 5000 eura, DJ Ivan Škrinjarić koštao je 650 eura, a Hrvatske ruže i Marko Perković Thompson su nastupili - besplatno.
"Financijska sredstva za organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije, osigurat će se preraspodjelom sredstava u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, na proračunskim pozicijama Ministarstva turizma i sporta", poručili su iz Vlade.
