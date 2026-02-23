Otkriveni troškovi dočeka rukometaša u Zagrebu: Thompson pjevao - besplatno

Doček rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu ostao je u sjeni ideoloških prepucavanja zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona. Ranije je u javnost procurilo kako je gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević obećao ispostaviti Vladi račun za čišćenje Trga bana Jelačića, s obzirom na to da su oni bili organizatori.