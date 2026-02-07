Zagrebački HDZ protiv Tomaševića: Tražit će ocjenu ustavnosti zbog zabrane Thompsona

"HDZ-u taj zaključak Skupštine nije smetao, iako nisu glasali za njega. Sada nakon tri mjeseca smatraju da nije uz skladu s Ustavom. Bit će zanimljivo vidjeti što i kako će predložiti. Onaj najzanimljiviji dio priče je da je ta priča neozbiljna jer dolazi znatno kasnije nakon što je zaključak podnesen i nakon što je gradonačelnik donio određene odluke", rekao je Matej Mišić, predsjednik Gradske skupštine.