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ZA TERETNI PROMET

Otvorena pruga kroz kolodvor Meja nakon iskliznuća vlaka

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Hina
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15. lis. 2026. 16:50
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Goran Kovacic/PIXSELL

Obnovljena pruga kroz kolodvor Meja koja je bila zatvorena zbog iskliznuća vlaka 10. listopada, danas u 16.02 sati otvorena je za teretni promet, izvijestila je u četvrtak HŽ Infrastruktura.

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HŽ Infrastruktura je, kako navodi, zajedno s podizvođačima uložila maksimalne napore u osposobljavanje jednog kolosijeka kako bi se što prije rasteretila luka Rijeka te propustili teretni vlakovi iz drugih zemalja prema Rijeci. 

Dodaje da je, uzimajući u obzir izniman gospodarski značaj luke, prioritet bio uspostaviti promet teretnih vlakova.

HŽ Infrastruktura najavljuje da će dio putničkih vlakova koji voze na relaciji Zagreb – Rijeka – Zagreb, početi voziti u subotu 17. listopada. Do tada i dalje na relaciji Rijeka – Plase i obratno voze zamjenski autobusi.

Tvrtka napominje da radovi na sanaciji pruge nisu u potpunosti završeni te će naknadno biti potrebno ugraditi skretnice i izvesti radove na signalno-sigurnosnim uređajima i popratnoj infrastrukturi. 

Vagoni završili u provaliji

Jedanaest vagona teretnog vlaka koji je prevozio žitarice iskliznulo je u subotu ujutro 10. listopada u 9.25 sati iz tračnica na ulazu u kolodvor Meja u okolici Rijeke, pri čemu je nastala velika materijalna šteta, a ozlijeđenih nije bilo.

Strojovođa je prije iskliznuća obavijestio dispečera da su mu otkazale kočnice i da ne može zaustaviti vlak.

Jedanaest vagona sletjelo je u provaliju, dok su lokomotiva i dva vagona ostali u kolodvoru Meja.

Vlak prijevoznika Transagent koji je skliznuo s tračnica kretao se prema Rijeci i prevozio je žito.

Teme
iskliznuće vlaka kolodvor meja otkazivanje kočnica sanacija pruge željeznička nesreća

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