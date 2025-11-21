Tatjana Katkić Stanić izabrana za novu pravobraniteljicu za djecu

Proglašavam da je za pravobraniteljicu izabrana Tatjana Katkić Stanić, rekao je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, pa podsjetio da prije stupanja na dužnost pravobraniteljica daje prisegu. Pozvat ćemo je da to učini, najvjerojatnije, idući tjedan, najavio je.