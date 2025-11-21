Penava o dječjoj pravobraniteljici: S radošću smo dočekali kraj njenog mandata

"S radošću smo dočekali kraj mandata dosadašnje pravobraniteljice za djecu Helenca Pirnat Dragičević jer smo osjetili da taj Ured ne obavlja svoju dužnost na način na koji bi trebao i vrlo često politizira umjesto da je fokusiran na one osnovne probleme s kojima se danas susreću naši najmlađi”, ponovio je Penava stav svoje stranke o pravobraniteljici na konferenciji za novinare u Saboru.