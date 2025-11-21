Desna oporba protiv dosadašnje pravobraniteljice za djecu: "Njena stajališta su nam neprihvatljiva"

Desne oporbene strane u Hrvatskom saboru te vladajući DP ponovili su u petak, uoči tajnog glasovanja o pravobraniteljici za djecu, što očekuju od osobe koja će voditi tu instituciju idućih osam godina, koliko traje mandat pravobraniteljice.
Očekujemo da se bavi stvarnim problemima djece, a to su vršnjačko i maloljetničko nasilje, pretilost, izloženost društvenim mrežama, poručio je Ivica Kukavica (DP) opetujući kako je njegova stranka apsolutno protiv dosadašnje pravobraniteljice Helence Pirnat Dragičević.
Zamjeraju joj da je djecu često vodila u sferu politike, šutjela kad se radi o LGBTIQ paradama, a bila glasna kad je trebalo kritizirati ratne postrojbe, kršćanske vrijednosti, manifestaciju Dani kruha.
"Štititi obiteljske vrijednosti"
Osim toga, njoj je istekao mandat od osam godina, dodaje Kukavica.
Pravobraniteljica za djecu mora biti hrabra i beskompromisna, poručuje Ante Kujundžić (Most) i naglašava kako je Hrvatskoj, više nego ikada, na tom mjestu potrebna osoba koja će štititi obiteljske vrijednosti i zaštiti one koji su budućnost hrvatskog naroda.
Živimo u vremenu društvenih mreža, interneta, kulta tijela, različitih opasnosti, upozorio je zastupnik.
Zamjerke na rad dosadašnje pravobraniteljice ima i DOMINO.
Od početka mandata negodujemo zbog njenih izvješća, jer u njima, ali i u provedbenom dijelu zauzima ideološka stajališta koja ne prihvaćamo, kaže Igor Peternel i ističe kako bi se pravobraniteljica trebala kloniti takvih aktivnosti.
Osam godina je puno i ne treba produžavati nešto što je dovoljno dugo trajalo, treba dati šansu drugoj osobi, poručio je.
Zastupnici dječju pravobraniteljicu biraju tajnim glasovanjem između osam kandidatkinja: Helence Pirnat Dragičević, Tatjane Holjevac, Marine Katinić Pleić, Tatjane Katkić Stanić, Marine Matković, Alme-Marije Rovis Brandić, Vanje Sljepčević Saftić i Edite Štok.
Za izbor pravobraniteljice potrebna je natpolovična većina od broja zastupnika koji će glasovati, objasnio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Zastupnici tajno biraju i predsjednicu odnosno predsjednika Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a ponuđeno im je četvero kandidata, Ines Pavlačić, vršiteljica dužnosti predsjednice Povjerenstva, Toni Domazet, Svetislav Drakulić i Sanja Ružman.
Za taj su izbor potrebni glasovi 76 zastupnika.
