Vanjskopolitički analitičar
Avdagić: Ne znam hoće li ijedna zemlja odbiti otići na mimohod u Pariz, zašto bi Hrvatska bila jedina?
Gost naše Nine Kljenak u Novim danu bio je vanjskopolitički analitičar Denis Avdagić. Razgovarali su o novom valu prosvjeda u Srbiji, mirovnim pregovorima između Irana i SAD-a i sudjelovanju HV-a u vojnoj paradi u Parizu.
"Retorika najbližih suradnika Aleksandra Vučića već je dugo vrijeme usmjerena prema svojevrsnom obožavanju njegova lika i djela. To ne iznenađuje sigurno nikoga u Srbiji, ne bi trebalo ni ovdje", kazao je Denis Avdagić.
"Sve je pod kontrolom Vučića"
"Nema niti jedne zemlje u našem okruženju koja se može uspoređivati sa Srbijom. Možda Rusiju možemo. Nema puno primjera da jedna država drži kontrolu nad čitavom državom. To je tako u Srbiji; od državnih struktura, medija, sporta, policija, pravosuđa, apsolutno sve je pod kontrolom Vučića."
Avdagić kaže mu je riskantno čekati predsjedničke izbore.
"Eventualno mijenjanje ustava omogućilo bi Vučiću da se, ako da ostavku, ode na premijersku poziciju. Njemu je riskantno čekati redovne predsjedničke izbore. Ova razina obožavanja koja se odvija pred građanima Srbije je zapravo lažna. Vučić nema poštovanje među svojim suradnicima, oni se samo boje njegovih reakcija. To je podilaženje. Kada bi izgubio jedne izbore, aura nestaje."
Studenti "izgubili dio aure"
Dodaje kako se predsjednik nada kako će slomiti otpor studentima, koji su "izgubili dio aure".
"Ovo mu je najbolja opcija, dok ima i dalje kontrolu, može pokušati osvojiti parlament i premijersku poziciju i onda nastaviti s punim mandatom od četiri godine. Nadat će se da će slomiti otpor među studentima", kaže Avdagić.
Tu je i pitanje Kosova.
"Otpor je živ, aktivan. Ali oni su izgubili jedan dio aure. Kosovo je sve više i više aktualizirano među studentima. Kosovo je mistična tema za Srbiju, prožeta je emocijama. Ne možete to izbjeći. To je svakodnevna tema. Ali s druge strane, studenti su morali tu temu izbjeći i baviti se isključivo pitanjem vlasti."
Pitanje Kosova
"Što više ulazite u druge teme, tim više ulazite u eventualnu raspravu sa svojim pristašama. Velika većina srpskog društva je orijentirana prema pitanju Kosova kao dijelu Srbije, ali jedan dio ljudi vjerojatno smatra da je to nepotrebna tema kada je država pod ovakvim pritiskom i kontrolom Vučića."
Napominje kako studentski pokret "nema glavu i rep" te mu nedostaje vođa.
"Taj pokret je i dalje previše razvodnjen, nema glavu i rep. Sve ovisi o ljudima koji će biti kandidati na izborima, i dalje nemaju artikuliranog vođu pokreta. Njihove ideje su da preuzmu vlast pa da nakon nekog vremena dođu novi izbori, ali sve je to bez glave i repa, nažalost po njih. Čini mi se da je relativno mala šansa da osvoje izbore."
"Politički aparat koji je stvorio Vučić previše je jak i dalje", kaže Avdagić.
Izgledna šansa za mir?
Što se tiče memoranduma o razumijevanju, kojega su potpisali Iran i SAD, Avdagić smatra da postoji izgledna šansa za trajni mir.
"Postoji podloga za mir. Ovo sada što se događa - runda vikend eskalacije - rezultat je testiranja jedne i druge strane. Tu je i pitanje nedorečenosti memoranduma, na koji način funkcionira promet Hormuzom? Gađati trgovački brod je apsolutna eskalacija s iranske strane. Američka reakcija prema Iranu bila je zaslužena. To se nije smjelo dogoditi, Iran je otišao korak predaleko."
"Imaju dobre karte u rukama, dobar memorandum, riskirati to, bez obzira na povod, strahovito je loše za Iran, sada su to vidjeli. Nadamo se da se to više neće ponavljati. Moramo se pribojavati toga što će se događati s Perzijskim zaljevom i Hormuškim tjesnacem kada tamo više ne bude američka mornarica. Ne znamo jesu li europske snage spremne ili voljne."
"Dobar ugovor za Iran"
Avdagić smatra kako Iran ne bi trebao "riskirati dobar ugovor" koji je dogovorio sa SAD-om.
"Ovo je dobar ugovor za Iran, riskiranje je loše za njihovu stranu. Trump je takav kakav je, možemo ulaziti u detaljniju analizu njegovih postupaka, ali u ovom slučaju je jednostavno u pravu."
Hrvatski vojnici u Parizu?
S druge strane, smatra kako bi Hrvatska trebala prihvatiti francuski poziv i poslati vojnike na vojnu paradu u Pariz, unatoč rezervama predsjednika Zorana Milanovića.
"Francuska je naš europski i NATO partner. Što se tiče poziva, mislim da to ne trebamo analizirati u smislu odbijanja. Možemo razgovarati o tome da Francuzi nisu stigli na hrvatski vojni mimohod, ali po meni to ne treba odbiti. Ne znam hoće li ijedna zemlja odbiti, zašto bi Hrvatska bila jedina?"
"Bilo bi nezgodno da se potvrdilo sudjelovanje od strane ministra, pa da je onda predsjednik zabranio. U tom slučaju ne bi bila sramota samo predsjednika, nego i Vlade i ministra Ivana Anušića. Bilo bi mudro od predsjednika da ovaj put ignorira ili potvrdi", kaže Denis Avdagić.
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