"Taj pokret je i dalje previše razvodnjen, nema glavu i rep. Sve ovisi o ljudima koji će biti kandidati na izborima, i dalje nemaju artikuliranog vođu pokreta. Njihove ideje su da preuzmu vlast pa da nakon nekog vremena dođu novi izbori, ali sve je to bez glave i repa, nažalost po njih. Čini mi se da je relativno mala šansa da osvoje izbore."