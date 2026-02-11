Oglas

poteškoće u radu

Pao Facebook

author
N1 Info
|
11. velj. 2026. 10:41
FACEBOOK, META
Unsplash/Ilustracija

Društvena mreža Facebook u srijedu je zabilježila poteškoće u radu, a brojni korisnici prijavljuju probleme s učitavanjem sadržaja, objavom postova i pristupom aplikaciji.

Prema servisu Downdetector, koji nadzire stanje web servisa, došlo je do naglog porasta prijava korisnika iz velikog broja svjetskih država, što upućuje na tehnički problem.

downdetector
Downdetector

Dio korisnika navodi da se početna stranica ne učitava, dok neki imaju poteškoće s prijavom na profile ili korištenjem Messengera. Uzrok poteškoća zasad nije poznat, a iz kompanije Meta, u čijem je vlasništvu Facebook, još se nisu oglasili. Nije poznato koliko bi prekid mogao potrajati ni je li riječ o globalnom ili regionalnom poremećaju u radu platforme.

Teme
Downdetector Facebook problemi Instagram Meta prekid Poteškoće s prijavom

