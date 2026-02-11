Pao Facebook

Dio korisnika navodi da se početna stranica ne učitava, dok neki imaju poteškoće s prijavom na profile ili korištenjem Messengera. Uzrok poteškoća zasad nije poznat, a iz kompanije Meta, u čijem je vlasništvu Facebook, još se nisu oglasili. Nije poznato koliko bi prekid mogao potrajati ni je li riječ o globalnom ili regionalnom poremećaju u radu platforme.