MALOLJETNIČKE BANDE U DUBRAVI
Roditelji iz Dubrave spremaju niz kvartovskih prosvjeda po Zagrebu protiv vršnjačkog nasilja
Sprema se novi prosvjed roditelja u Dubravi protiv međuvršnjačkog nasilja. Udruga Roditelji za djecu, koja je već organizirala jedan veliki prosvjed prije desetak dana zbog nasilnih obračuna maloljetničkih bandi, priprema novi prosvjed kad istekne rok od dva tjedna koliko su dali institucijama za odgovor na njihove zahtjeve.
"Nema nikakvog odgovora na naše zahtjeve. U Retkovcu se stanje malo popravilo, no policije nema nigdje, bar ne da ih mi vidimo na mjestima gdje se krećemo. Maloljetničke bande opet su viđene u subotu, moje je dijete nakon prosvjeda dobilo nekakve prijetnje", ispričala je za N1 Helena Ančić, predsjednica novoosnovane udruge Roditelji za djecu.
Ocjenjuje kako je svjesna da maloljetničko, međuvršnjačko nasilje nije problem koji se može riješiti preko noći no krajnje je vrijeme, smatra, da se sustav ozbiljnije aktivira.
"Neće problem nestati zato što su mediji malo zaboravili ovu priču. Problem je i dalje itekako ovdje. Ljudi su u strahu i ne žele istupati, i zato sam se odlučila aktivirati jer ovo što se događa u Dubravi, Retkovcu, Novom Jelkovcu nije normalno. Tri napada u jednom danu, u razmaku od dva sata, to da djecu tuku daskama s klupa. Dosta djece je stradalo da bi policija utvrdila lakše ozlijede, a majka najteže pretučenog dječaka u školi vidjela počinitelja kako se mirno šeće ispred nje pa je nazvala policiju i pitala: Zar ja trebam sama to dijete dovest u policiju", kaže Ančić koja je izrazito nezadovoljna reakcijom institucija sustava na sva dosadašnja upozorenja o međuvršnjačkom nasilju. Tvrdi kako joj se javljaju roditelji s područja Jelkovca i Dubrave s pričama da se problemi u školama I incidenti među djecom guraju pod tepih.
"Znate zašto? Zato što je lakše okrenuti glavu nego nešto učiniti. To su sve djeca koja će proći kroz sustav, tu su od petog do osmog razreda i profesori čekaju da to prođe. Naravno da u tom sustavu ima divnih iznimaka, ne generaliziram, ali govorim o iskustvu ljudi koji me zovu. Dolazimo do toga da u svakoj školi imamo bar jedno dijete koje zlostavlja cijeli razred", kaže Ančić.
Osnovni zahtjev koji je poslan s prosvjeda u Dubravi jest smanjivanje dobne granice kaznene odgovornosti s 14 na 12 godina.
"To ne znači da mi želimo da ta djecu idu u zatvor ili tome slično, ali želimo da idu u popravni dom i da se tamo rehabilitiraju. Danas to nije tako. Djeca idu u popravne domove, prođu kroz dom, prođu kroz sustav i vraćaju se starim navikama. Oni znaju da nema nikakvih posljedica. Treba nam psihološka pomoć, i za tu djecu koja čine nasilje i za žrtve. Vlasti često kažu kako “sve ide iz obitelji”, pa ako su vlasti već uočile da je problem u obiteljima neka vlasti pomognu takvim obiteljima", ističe Ančić. Jedan od zahtjeva roditelja je i povratak policajaca na ulice.
"Dajte nam vratite policiju u kvartove, da policajci patroliraju ulicama, da ih naša djeca vide jer kad dijete vidi policajca ipak će dva puta razmisliti prije nego ide napraviti problem", smatra Ančić.
Najavljuje novi prosvjed.
"Organizirat ćemo ponovno prosvjed, ovoga puta ispred Kulturnog doma u Dubravi da ujedinimo prvo cijelu Dubravu, a onda ćemo ići kvart po kvart po kvart. Već su mi se javili i roditelji u Prečkom, pozivam sve da nam se pridruže i da zaštitimo našu djecu", zaključuje Ančić u razgovoru za Novi dan N1 televizije.
