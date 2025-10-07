Roditelji iz Dubrave spremaju niz kvartovskih prosvjeda po Zagrebu protiv vršnjačkog nasilja

"Neće problem nestati zato što su mediji malo zaboravili ovu priču. Problem je i dalje itekako ovdje. Ljudi su u strahu i ne žele istupati, i zato sam se odlučila aktivirati jer ovo što se događa u Dubravi, Retkovcu, Novom Jelkovcu nije normalno. Tri napada u jednom danu, u razmaku od dva sata, to da djecu tuku daskama s klupa. Dosta djece je stradalo da bi policija utvrdila lakše ozlijede, a majka najteže pretučenog dječaka u školi vidjela počinitelja kako se mirno šeće ispred nje pa je nazvala policiju i pitala: Zar ja trebam sama to dijete dovest u policiju", kaže Ančić koja je izrazito nezadovoljna reakcijom institucija sustava na sva dosadašnja upozorenja o međuvršnjačkom nasilju. Tvrdi kako joj se javljaju roditelji s područja Jelkovca i Dubrave s pričama da se problemi u školama I incidenti među djecom guraju pod tepih.