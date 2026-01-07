Patrijarh Porfirije: Kršćanska vjera uči da se strah ne liječi strahom niti mržnja mržnjom

"U tu svjetlost i život u miru i slozi, nadahnuti nadumnom radošću Božića i Kristovim mirom, pozivamo sve da prevladamo podjele, da zagrlimo jedni druge, da pružimo ruku jedni drugima, da shvatimo da smo, jednom riječju, neophodni jedni drugima. Jer kršćanska vjera nas ne uči da u vremenu krize čekamo bolja vremena, nego da sami postanemo živi znakovi budućega Kraljevstva Božjega — ljudi koji već sada žive drukčije, koji ne liječe strah strahom niti mržnju mržnjom", poručio je Porfirije.