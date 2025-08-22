Vukovarski SDP: Vratite besplatne vrtiće u gradu heroju

Gradska organizacija SDP-a Vukovar pozvala je u petak vukovarsku Gradsku upravu da hitno preispita odluku o ponovnoj naplati dječjih vrtića i pronađe rješenje koje će ostaviti besplatne vrtiće u gradu heroju, te mladim obiteljima osigurati kvalitetan i stabilan vrtićki sustav.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) najavio je ranije tijekom dana kako se od 1. listopada u Vukovaru ponovno uvodi naplata dječjih vrtića, tvrdeći da bi zadržavanje mjere besplatnih vrtića vrlo brzo grad dovelo u financijski stečaj.
U SDP-u navode da će se, u situaciji u kojoj mladi odlaze iz grada i gdje je demografska slika sve lošija, radi o izrazito antidemografskoj odluci i lošoj vijesti za sve mlade obitelji koje zasnivaju obitelj ili koje žele proširiti svoju obitelj.
„Pa gdje baš prvo na vrtiće?”, pitaju SDP-ovci i ističu da se tome nisu nadali, pogotovo od Suverenista, da će se prvi na udaru naći građani i mlade obitelji.
„Iz ove odluke gradonačelnika Pavličeka je vidljivo da njegov prioritet nisu djeca u gradu Vukovaru i mlade obitelji”, ocjenjuje vukovarski SDP koji smatra ukidanje besplatnih vrtića izrazito antidemografskom odlukom.
Gradonačelnik Pavliček ne samo da je uveo ponovnu naplatu vrtića već je i povećao cijenu vrtića za 20 posto u odnosu na cijenu prije. S druge strane ide u rekonstrukciju ceste u svom kvartu, na Lipovačkom putu, što je projekt vrijedan skoro 995 tisuća eura, od čega je oko 735 tisuća trošak grada, navodi vukovarski SDP u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije Kruno Raguž.
„Je li se tu moglo uštedjeti u proračunu ili ostaviti rekonstrukciju ceste Lipovački put za neka druga vremena”, pitaju u toj stranci i naglašavaju kako besplatni vrtići nisu nikakva populistička već demografska i socijalna mjera.
