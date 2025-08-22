Vukovarski SDP: Vratite besplatne vrtiće u gradu heroju

Gradonačelnik Pavliček ne samo da je uveo ponovnu naplatu vrtića već je i povećao cijenu vrtića za 20 posto u odnosu na cijenu prije. S druge strane ide u rekonstrukciju ceste u svom kvartu, na Lipovačkom putu, što je projekt vrijedan skoro 995 tisuća eura, od čega je oko 735 tisuća trošak grada, navodi vukovarski SDP u priopćenju koje je potpisao predsjednik Gradske organizacije Kruno Raguž.