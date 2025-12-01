Pčelari ogorčeni Vladinim ograničenjem cijene: "Radije ću platiti kaznu nego prodavati med po šest eura"

"Hrvatski pčelari u našim uvjetima ne mogu parirati nečemu što je upitne kvalitete i ponuditi ovu ponižavajuću cijenu meda na polici trgovačkog lanca, imajući u vidu da je polazna cijena dva eura na koju se onda vežu troškovi ambalaže, pakiranja, transporta, marže i PDV-a. Pa tako dođemo do cijene od 5,70 eura. Trošak naše proizvodnje je daleko veći i kreće se od tri do šest eura po kilogramu, ovisno o mjestu proizvodnje i klimatskim uvjetima. Kako nemamo nikakve mogućnosti u stranim trgovačkim centrima konkurirati uvoznim lobijima, uspjeli smo svoje proizvode nametnuti našim potrošačima kroz manje lokalne trgovine koje su shvatile našu kvalitetu i podržale naš mukotrpan rad, objasnio je Kocet.