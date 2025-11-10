Carina presrela kombi s 1500 teglica meda bez deklaracije. Pčelari uzeli četiri uzorka: Tri su prijevara

"Vraćajući se s Pelješca stanem na tim cestama meda, ima ga u bojama kakve god želite, bez etikete, uz glavnu prometnicu jednog većega grada. Nevjerojatno! Kad bih ja kao pčelar i primarni proizvođač takvo nešto napravio na svom OPG-u, vjerujem da bi me brzo pronašli i imao bih problema. Meni se gleda krvna slika od najmanjeg do najvećeg parametra, nadzori su dosta strogi, nema popuštanja ni u čemu – što poštujem, tako i treba biti – ali zašto inspektora nema i kod ovih koji nemaju veze s medom? Na jednom otoku imate trgovinu, žena ima dućan s rakijom, maslinovim uljem i medom, a ni jedan od njih nije označen bilo kakvom oznakom. Je li normalno da u turističkom mjestu, u toj trgovini nikad nitko od odgovornih nije bio i ustanovio da se tu radi protiv propisa i zakona?" pita Kocet. Svjestan je da to nije problem ministra turizma, ali utječe, tvrdi, i na njegov sektor.