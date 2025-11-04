Oglas

tko može ispričati dijete?

I pedijatri protiv novih pravila o roditeljskim ispričnicama: "Djecu će se izložiti dodatnim rizicima zaraze u čekaonicama"

N1 Info
|
04. stu. 2025. 08:38
bolesno dijete
Unsplash/Ilustracija

Hrvatsko pedijatrijsko društvo (HPD) snažno se protivi najavi Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o mogućem ograničavanju prava roditelja da samostalno opravdaju izostanak djeteta s nastave u trajanju do tri uzastopna dana.

"Administrativno i organizacijsko opterećenje pedijatara"

Promjena postojećih pravila dodatno bi opteretila već preopterećeni zdravstveni sustav i nepotrebno povećala broj liječničkih pregleda zbog blagih, samoograničavajućih bolesti koje ne zahtijevaju liječničku intervenciju, navode u priopćenju.

„Većina virusnih infekcija među školskom djecom su blage bolesti koje prolaze spontano, bez potrebe za posjetom liječniku. Takvih infekcija prosječno bude 6-8 godišnje.

Tražiti liječničke ispričnice za izostanak od nekoliko dana znači administrativno i organizacijski opteretiti primarne pedijatre, ali i izložiti djecu dodatnim rizicima zaraze u čekaonicama“, rekao je profesor Joško Markić, predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva.

Mnogi vrtići zahtijevaju liječničke potvrde

Slični problemi koji opterećuju pedijatre su već zabilježeni u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja.

Iako je u travnju 2025. izmijenjen Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću, kojim je jasno propisano da roditelji mogu opravdati do tri dana kontinuiranog izostanka djeteta zbog blaže bolesti, mnogi vrtići i dalje zahtijevaju liječničke potvrde o zdravstvenom stanju djeteta kod povratka u vrtiće.

Takva praksa, upozoravaju pedijatri, ne samo da nepotrebno opterećuje zdravstveni sustav nego i nepotrebnim dolaskom u čekaonice i ordinacije povećava mogućnost širenja infekcija.

Nedostaje 31 posto pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Hrvatsko pedijatrijsko društvo naglašava da pedijatri svakodnevno ulažu velike napore u edukaciju roditelja i jačanje zdravstvene pismenosti u Hrvatskoj te apelira na Ministarstvo da svojim odlukama ne narušava taj trud.

„Pozivamo nadležne institucije da uvažavaju stručna mišljenja liječnika i da ne donose mjere koje bi mogle imati štetne posljedice za djecu, roditelje i zdravstveni sustav u cjelini“, zaključuje HPD te još jednom podsjeća na poražavajući podatak da u Hrvatskoj nedostaje 31% pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

