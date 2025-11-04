„Pozivamo nadležne institucije da uvažavaju stručna mišljenja liječnika i da ne donose mjere koje bi mogle imati štetne posljedice za djecu, roditelje i zdravstveni sustav u cjelini“, zaključuje HPD te još jednom podsjeća na poražavajući podatak da u Hrvatskoj nedostaje 31% pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.