Hrvatsko pedijatrijsko društvo (HPD) snažno se protivi najavi Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o mogućem ograničavanju prava roditelja da samostalno opravdaju izostanak djeteta s nastave u trajanju do tri uzastopna dana.
"Administrativno i organizacijsko opterećenje pedijatara"
Promjena postojećih pravila dodatno bi opteretila već preopterećeni zdravstveni sustav i nepotrebno povećala broj liječničkih pregleda zbog blagih, samoograničavajućih bolesti koje ne zahtijevaju liječničku intervenciju, navode u priopćenju.
„Većina virusnih infekcija među školskom djecom su blage bolesti koje prolaze spontano, bez potrebe za posjetom liječniku. Takvih infekcija prosječno bude 6-8 godišnje.
Tražiti liječničke ispričnice za izostanak od nekoliko dana znači administrativno i organizacijski opteretiti primarne pedijatre, ali i izložiti djecu dodatnim rizicima zaraze u čekaonicama“, rekao je profesor Joško Markić, predsjednik Hrvatskog pedijatrijskog društva.
Mnogi vrtići zahtijevaju liječničke potvrde
Slični problemi koji opterećuju pedijatre su već zabilježeni u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja.
Iako je u travnju 2025. izmijenjen Pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću, kojim je jasno propisano da roditelji mogu opravdati do tri dana kontinuiranog izostanka djeteta zbog blaže bolesti, mnogi vrtići i dalje zahtijevaju liječničke potvrde o zdravstvenom stanju djeteta kod povratka u vrtiće.
Takva praksa, upozoravaju pedijatri, ne samo da nepotrebno opterećuje zdravstveni sustav nego i nepotrebnim dolaskom u čekaonice i ordinacije povećava mogućnost širenja infekcija.
Nedostaje 31 posto pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
Hrvatsko pedijatrijsko društvo naglašava da pedijatri svakodnevno ulažu velike napore u edukaciju roditelja i jačanje zdravstvene pismenosti u Hrvatskoj te apelira na Ministarstvo da svojim odlukama ne narušava taj trud.
„Pozivamo nadležne institucije da uvažavaju stručna mišljenja liječnika i da ne donose mjere koje bi mogle imati štetne posljedice za djecu, roditelje i zdravstveni sustav u cjelini“, zaključuje HPD te još jednom podsjeća na poražavajući podatak da u Hrvatskoj nedostaje 31% pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
