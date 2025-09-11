Penava: Hrvatska je prodisala ulaskom Domovinskog pokreta u Vladu

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava rekao je, nakon stranačke klauzure u Tuheljskim Toplicama, da je Hrvatska "prodisala" ulaskom njegove stranke u Vladu, uklanjaju se četnički spomenici, a slijede reforme u poljoprivredi, energetici i demografiji.
Podsjetio je na mjere koje su, kako je rekao, već dale rezultate, među kojima podizanje praga za ulazak u sustav PDV-a s 40.000 na 60.000 eura.
"To je nešto na čemu smo jako radili, inzistirali, što je po povratnim informacijama, prvenstveno velikog broja obrtnika, naišlo na veliko odobravanje", rekao je Penava, spomenuvši i opstanak i razvoj Petrokemije.
"Zahvaljujući iznimnom angažmanu ministra gospodarstva Ante Šušnjara, danas smo u poziciji da Petrokemija radi bolje nego ikad, s najavom nove investicije u razini 100 milijuna eura i novim proizvodima", dodao je.
Govoreći o pronatalitetnoj politici, podsjetio je na podizanje roditeljskih i rodiljnih naknada, odnosno da se kroz 12 mjeseci isplaćuju naknade plaće i to do razine 3000 eura.
"To je najizdašnija mjera koju Europa poznaje. Znači niti jedna država u Europi nema tako intenzivnu mjeru i podršku roditeljima na tako dugi rok", naglasio je Penava.
Na svjetonazorskoj razini ocijenio je kako je Hrvatska prodisala jer prvi put u povijesti vladajuću koaliciju čini stranka desnija od HDZ-a. Najavio je i završnu fazu uklanjanja četničkih spomenika u Hrvatskoj.
"Moralo se čekati da dođe ovakva politička klima u Hrvatsku, da imamo Domovinski pokret kao sastavni dio Vlade, da konačno nakon 30 i kusur godina možemo reći da nikakvim četničkim vojvodama nije mjesto u Republici Hrvatskoj", izjavio je.
Dodao je da suprotan spektar ljudi zastrašuje građane Hrvatske s težnjama o buđenju ustašluka, kako bi zaustavili procese koji su, prema njegovim riječima, isključivo demokratski.
Govoreći o budućnosti, Penava je istaknuo da je prioritet povećanje domaće poljoprivredne proizvodnje kroz novi zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu, rast industrijske proizvodnje te energetska neovisnost Hrvatske, uključujući i razmatranje nuklearnih potencijala.
Naglasio je i važnost daljnjih demografskih mjera, uz rad novoosnovanog Ministarstva demografije.
