Radić: Nije normalno da se za film Jakova Sedlara ne daje praktički ništa, a podupire se "Mirotvorac"

"Na prošlim smo izborima tražili Ministarstvo kulture. Cijelo vrijeme govorimo jedno te isto. Sporno nam je puno u toj politici. Ali, idemo krenuti redom, protiv sam svake zabrane. Iako se ne slažemo, branit ću vaše pravo na stav do smrti. Drugo, postoji javni novac i s njim se moraju voditi politike... Ne mora se ništa, ali ako se predstavljate kao desna i konzervativna vlada, da se vode desne i konzervativne politike. U slučaju Ministarstva kulture, to nije tako", ističe Radić i dodaje: