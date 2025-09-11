"NE ŽELIM JAVNU POLEMIKU"
Radić: Nije normalno da se za film Jakova Sedlara ne daje praktički ništa, a podupire se "Mirotvorac"
Predsjednik DOMiNO-a Mario Radić u Novom danu s Ninom Kljenak govorio je o padu popularnosti njegove stranke, ali i njegove bivše stranke - Domovinskog pokreta.
Prema CRO Demoskopu, nijedna od dvije ne bi u ovom trenutku prešle prag, kad bi se održali parlamentarni izbori.
"Kao što uvijek kažem u ovakvim situacijama, izbori su najbolja anketa. DOMiNO je na posljednjim lokalnim izborima pokazao da bi prešao prag, a i ključni su partner u mnogim gradovima i općinama. Ne bih gledao ozbiljno ljetne ankete, ali pripremamo se i radit ćemo širu platformu za sljedeće izbore", kazao je Radić.
Naglasio je da se slaže za ujedinjenje oporbenih stranaka na desnici.
"Nema ih baš puno... Evo, platforma Možemo ima okupljeno, mislim, 11 stranaka. Na takav način se i mi želimo uključiti u novu izbornu sezonu", objasnio je.
"Branit ćemo postrojbe iz Domovinskog rata bez obzira na znakovlje"
S Mostom se usuglasio oko ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.
"Na prošlim smo izborima tražili Ministarstvo kulture. Cijelo vrijeme govorimo jedno te isto. Sporno nam je puno u toj politici. Ali, idemo krenuti redom, protiv sam svake zabrane. Iako se ne slažemo, branit ću vaše pravo na stav do smrti. Drugo, postoji javni novac i s njim se moraju voditi politike... Ne mora se ništa, ali ako se predstavljate kao desna i konzervativna vlada, da se vode desne i konzervativne politike. U slučaju Ministarstva kulture, to nije tako", ističe Radić i dodaje:
"Zato se postavlja pitanje je li ovo desna i konzervativna vlada."
Naglasio je da postrojbe iz Domovinskog rata neće biti propitivane nego zaštićene.
"Imamo par razina kad gledamo onu nacionalnu. Primjerice, Domovinski rat i nasljeđe. Branit ćemo postrojbe iz Domovinskog rata bez obzira na znakovlje. To je rasprava za povjesničare. Neki ljudi su poginuli s nekim znakovljem i to se ne može vratiti unazad.
Druga nam je razina ekonomska politika. Nije konzervativna politika mahati zastavom, prava konzervativna politika je zaštita nacionalnih interesa. Kao što radi Trump u SAD-u, on štiti Ameriku. Nama je to katastrofa i nije nam dobro, ali on je to obećao svojim biračima i isporučio."
"DP više neće prijeći prag"
Nekadašnji stranački kolega Ivan Penava rekao je da ponekad treba tolerirati stvari koje vam se ne sviđaju.
"Što se tiče njega i cijele družine iz DP-a, reći ću vam "O mrtvima sve najbolje." Ne mislim to doslovno, ali riječ je o stranci koja više nikad neće prijeći prag, preživljavat će i... više neće napraviti rezultat na izborima.
To je moje mišljenje. Uostalom, gdje su bili sami na izborima, nisu polučili rezultat. Čak ni u Vukovaru. Uopće ne želim u polemiku s njima. Imat ću je, nadam se u roku mjesec ili dva,s Penavom na sudu. Klevetao me u deset stvari i to će morati dokazati. A ne postoji nijedan dokaz. Dakle, to što govori, tolerirao bih sve, samo imam problema s raspodjelom sredstava Ministarstva kulture, HAVC-a i slično", izjavio je pa nastavio o hrvatskom filmu:
"Evo primjer... Znate li neku scenu iz hrvatskog filma koja pokazuje ljepotu Zagreba za sunčanog dana, ali puno ih je koje ga prikazuju kao periferiju u kojoj je neki pijani branitelj. Takve bi se stvari mogle promijeniti i ne mogu se jednostavno gledati jer je to događaj iz povijesti. Nije normalno da se za film Jakova Sedlara ne daje praktički ništa, a film "Mirotvorac" se podupire.
Pritom ne mislim da je Josip Reihl Keir negativna osoba, mislim da je pozitivna, ali taj narativ da on nije ubijen, ne bi bilo rata u Slavoniji... To je narativ u koji ne znam tko bi povjerovao. Pogledao sam isječke iz filma."
