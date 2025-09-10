Penava: Pozivam Marijana Pavličeka da se konačno uhvati posla i počne raditi

„Vukovar ne mogu voditi ljudi koji se prema njemu ovako odnose. Vukovar se ne vodi mržnjom, nego s velikom vizijom i velikim znanjem. Vukovar se vodi sa srcem. Međutim, mi vidimo da se u protekla tri mjeseca Vukovar vodi isključivo mržnjom prema bivšoj vlasti u kojoj su Marijan Pavliček i Hrvatski suverenisti bili aktivni sudionik. Oni su tijekom tri mandata imali svog zamjenika, glasali za sve projekte i svake godine podržavali proračun. Gdje ste bili svih ovih godina?“, pitao je Bilić.