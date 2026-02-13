"Kad imate vinograd i ugledate jedan bolesni grozd, obično pomislite 'pa to je samo jedan groz, ne moram ništa poduzeti', ali onda bolest zahvati i druge grozdove i na kraju peronospora uništi čitav vinograd. Korupciju u hrvatskom društvu usporedio bih s peronosporom koja je sad toliko proširena da ju je teško suzbiti i osuditi", ističe sociolog Perkov te dodaje da je korupcija do te mjere normalizirana da se smatra i poželjnim modelom ponašanja.