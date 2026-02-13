Sociolog Ivan Perkov s Hrvatskih studija gostovao je kod Nataše Božić u N1 studiju uživo i komentirao rasprostranjenost korupcije i načine na koje uništava naše društvo. Perkov ističe da je korupcija postala ozbiljna prijetnja nacionalnoj sigurnosti, a usporedio ju je i s peronosporom.
Perkov je upozorio da se korupcija u našem društvu toliko normalizirala da je građani je "s jedne strane smatraju logičnom, a s druge smiješnom". I to ne znači da im ne smeta - smeta im, ali se uporno širila i na koncu normalizirala, pa se naše društvo prilagodilo sistemskoj korupciji.
Pošast korupcije usporedio je s peronosporom.
"Kad imate vinograd i ugledate jedan bolesni grozd, obično pomislite 'pa to je samo jedan groz, ne moram ništa poduzeti', ali onda bolest zahvati i druge grozdove i na kraju peronospora uništi čitav vinograd. Korupciju u hrvatskom društvu usporedio bih s peronosporom koja je sad toliko proširena da ju je teško suzbiti i osuditi", ističe sociolog Perkov te dodaje da je korupcija do te mjere normalizirana da se smatra i poželjnim modelom ponašanja.
Istraživanja pokazuju da građani i dalje upravo korupciju ističu kao jedan od najvećih društvenih problema, ali problem je što jedno govore, a drugo misle i rade. Perkov podsjeća i da podaci pokazuju da kroz koruptivna djela godišnje gubimo 8,5 milijardi eura, što je dva do tri puta veće od cijelog našeg proračuna za zdravstvo.
"Korupcija najveća prijetnja nacionalnoj sigurnosti Hrvatske. Nije to samo davanje i primanje mita nego model djelovanja prema kojnem se u državnom i javnom sektoru nepotistički zapošljavaju nesposobni, što ima dalekosežne posljedice. Živimo u kleptokraciji, a ne demokraciji jer se politička dužnost shvaća kao plijen koji se korisiti za osobni i obiteljski profit, odnosno za profit stranačkih opcija", upozorava Ivan Perkov.
Smatra da su obrazovanje i građanski odgoj jedini lijek za Hrvatsku oboljelu od korupcije.
"Uspješno je plasiran konstrukt da je politika nečasno zanimanje, koje treba prepustiti onima koji se njime bave, a šutke raditi svoj posao i živjeti svoj život, a ot tgako ne treba biti", zaključio je Perkov.
