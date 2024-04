Picula: Nekad sam bio prvi, sad sam posljednji na lista SDP-a. To sam htio

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL

Tonino Picula (SDP) je odbio ponuđeno četvrto mjesto na listi SDP-a za europske izbore te odlučio u europsku izbornu utrku krenuti s posljednjeg 12 mjesto. Gostujući u emisiji Otvoreno na HRT-u odgovorio je što zapravo zamjera predsjedniku stranke Peđi Grbinu u slaganju SDP-ove liste.

“Iza mene je kombinirano iskustvo kada govorimo o natjecanju za Europski parlament. Ja sam ovog puta zadnji na SDP-ovoj listi za Europski parlament, ali vjerujem da će poredak biti promijenjen nakon što se prebroje glasovi 9. lipnja. Doista sam bio i prvi, vodio sam SDP-ovu listu, bio sam peti. A danas sam posljednji na listi. Međutim, uvijek sam voljom građana na svim izborima bio i izabran. Ja vjerujem da će tako biti i ovoga puta”, rekao je Picula.

“Ovo je najbolji način da provjerim koliko građani prepoznaju i podržavaju moj rad u proteklih pet godina”

Na tu odluku su sigurno utjecali i unutarstranački odnosi.

Picula otvoreno nezadovoljan mjestom na listi, potezima Grbina i manevrom s Milanovićem

“Ali doista ne treba zaboraviti da sam ostao pri ranijoj odluci da ne sudjelujem kao kandidat na izborima za Sabor. Doista nisam namjeravao konzumirati taj mandat. Tako sam postupio i 2020. godine. S obzirom na okolnosti, način slaganja liste i prioritete, ja sam odlučio predsjedniku stranke ponuditi da se kandidiram za mandat u Europskom parlamentu, ovog puta s posljednjeg mjesta na listi. Ako već nisam svojim radom i ocjenama zaslužio biti u samom vrhu, ovo je najbolji način da provjerim koliko građani prepoznaju i podržavaju moj rad u proteklih pet godina. Ali ne samo u proteklih pet godina. Na kraju krajeva, svako ozbiljno bavljenje politikom podrazumijeva da trebate preuzimati i ozbiljne rizike”, rekao je.

Na pitanje je li na toj listi problematično samo njemu ponuđeno mjesto ili ima još nekih drugih primjedbi Picula je rekao kako je lista ovoga trenutka odraz stanja u SDP-u.

“Ja vjerujem u uspjeh te SDP-ove liste”

“Na toj listi svakako ima vrlo kompetentnih ljudi koji mogu iznijeti SDP-ove politike u raspravama u Europskom parlamentu. Tu su moji dosadašnji kolege iz Europskog parlamenta, ali i cijeli niz ljudi koji se već dokazao u Hrvatskoj, neovisno tome jesu li su radili u Saboru ili u lokalnoj samoupravi ili na nekim drugim mjestima. Ja vjerujem u uspjeh te SDP-ove liste. Na kraju krajeva, bili smo iznenađenje i prije pet godina i nema nikakvog razloga da i ovog puta ne zabilježimo ozbiljan uspjeh”, uvjeren je Picula.

Picula optimističan oko europskih izbora, Ressler misli da je Europa opasnija nego 2019.

Upitan hoće li možda solirati u kampanji Picula je odgovorio da će prije svega voditi pozitivnu kampanju jer smatra da ima doista temelja za jednu takvu kampanju.

“Različite neovisne agencije koje se bave ocjenama zastupnika su me prije mjesec dana proglasile najuspješnijim zastupnikom u Europskom parlamentu kada je riječ o vanjskoj, sigurnosnoj i politici proširenja. I ne samo što se toga tiče, spektar mojih aktivnosti je takav da ja doista mogu afirmirati to što sam napravio i jednako tako govoriti o onome što namjeravamo raditi u sljedećih pet godina ako me građani izaberu. Što se toga tiče, kod mene nema strah”, istaknuo je Picula za HRT.

