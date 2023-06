Picula: Okolnosti Plenkovićeva posjeta Srbiji su intrigantne

Podijeli :

Predstojeći posjet predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Srbiji u N1 Studiju uživo komentirao je SDP-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula.

“Indikativno je za kvalitetu hrvatsko-srpskih odnosa da je ovo prvi posjet predsjednika Vlade Srbiji otkako obnaša tu dužnost. Složit ćete se, pomalo čudno kada je riječ o susjednim zemljama, ali za tako nešto postoji dosta razlgoa. Ne treba ići samo dublje u prošlost, nego gledati i kako su se razvijali odnosi zadnjih nekolko godina, odnosno nisu se razvijali”, rekao je Picula.

Dodaje da treba iskoristiti svaku mogućnost da se razgovara. “U diplomaciji je razgovor osnovni instrument i vjerujem da treba pozdraviti odlazak premijera Plenkovića u Srbiju.”

“Kad govorimo o dosezima i rezultatima posjeta, tu treba zadržati skepsu. Vidjeli smo kako kako su završavali raniji susreti najviših dužnosnika dviju zemalja. Nekog pomaka u odnosima nije bilo. Vidjet ćemo hoće li ovaj posjet ostaviti dubok trag na bilanteralne odnosne”, kazao je Picula koji smatra da će najviše profitirati dvije zajednice, kako srpska u Hrvatskoj, tako i hrvatska u Srbiji.

“Vučić uspješno godinama presvlači političke kože, ali političku ćud zadržava”

Plenković u Srbiju ide u vrijeme kada srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić doživljava najveću krizu vlasti, a zategnuti su odnosi i s EU-om. Još uvijek nije poznato hoće li se Plenković sastati s Vučićem.

“Okolnosti u kojima dolazi do posjeta Plenkovića Srbiji su intrigantne, zanimljive. Zbog niza činjenica ovaj posjet nadilazi bilateralni karakter. Sigurno da susret treba doživjeti u nekoj vrsti konteksta odnosa Srbije i EU-a. Ne mogu se oteti dojmu da ovaj posjet ima i širi značaj. Koliko će to djelovati na relaksaciju odnosa Beograda i Zagreba i Beograda i Bruxellesa u ovom trenutku mi je teško procijeniti, no za pregovaračku poziciju Srbije bit će utjecajnije ono što Vučić radi u Srbiji, a u ovom trenutku on je vjerojatno u najtežem i najkompliciranijem položaju otkat je preuzeo apsolutnu vlast u Srbiji i čini mi se da svaki njegov potez treba uzeti sa zrnom soli. Čini mi se da on uspješno godinama presvlači političke kože, ali političku ćud zadržava”, komentirao je Picula.

Osvrnuo se i na opće stanje u Srbiji.

“Prosvjedi pokazuju kulminaciju i rast nezadovoljstva dobrog dijela građana na, ne samo rekacije vlasti na masovna ubojstva, nego je to i ukupna ocjena vladanja Aleksandra Vučića poretklih 10 godina. No kao i mnogo puta ranije ti prosvjedi nisu se pretvortili u značajniji pokret koji bi direktnije mogao ugroziti poziciju Aleksandra Vučića. On je uništio političku opoziciju i nedostaje finalna artikulacija nezadovoljstva koja bi režim još više uzdrmala”, rekao je Picula.

