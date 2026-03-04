Oglas

Marko Cvijin

Pilot koji je evakuirao hrvatske građane: "Nema straha, sve je isplanirano i proračunato unaprijed"

author
N1 Hrvatska
|
04. ožu. 2026. 20:40

Gost naše Tine Kosor Giljević u Pregledu dana bio je Marko Cvijin, pilotom i direktorom Trade Air aviokompanije, koja je organizirala prijevoz hrvatskih državljana iz Izraela.

Oglas

"Mi smo komunicirali s Veleposlanstvom u Izraelu, s veleposlanicom koja je pomogla koordinirati izvlačenje hrvatskih putnika koji su se zatekli u Izraelu. Izvlačili smo ih iz Egipta, ne smijemo letjeti u Izraelu zasad, preopasno je. Doletjeli smo do obližnjeg aerodroma s egipatske strane, pokupili putnike i prebacili ih u Zagreb", kaže Marko Cvijin.

"Putnici su bili jako veseli što idu kući, jer nisu znali koliko će trajati taj njihov produženi ostanak u Izraelu. Područje Izraela, Irana, Jordana i Katara je definitivno pod rizikom zbog rata. Mi smo se odlučili za Egipat koji nije toliko opasna zona. Promatramo situaciju za dalje. Vjerujem da ćemo imati još upita za evakuaciju", dodaje.

"Ja sam oprezan, ali u današnje vrijeme se raspolaže s jako puno informacija. Nema straha, sve je isplanirano i proračunato unaprijed. Nema panike."

"Mi smo 2011. izvlačili hrvatske građane u Libiji, išli smo duboko u libijsku pustinju po njih. Povijest se ponavlja. Tadašnja libijska situacija mi se činila ozbiljnijom", kaže Marko Cvijin.

Teme
Egipat Evakuacija Hrvatski državljani Izrael Marko Cvijin Napad na Iran Rat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ