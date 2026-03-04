Marko Cvijin
Pilot koji je evakuirao hrvatske građane: "Nema straha, sve je isplanirano i proračunato unaprijed"
Gost naše Tine Kosor Giljević u Pregledu dana bio je Marko Cvijin, pilotom i direktorom Trade Air aviokompanije, koja je organizirala prijevoz hrvatskih državljana iz Izraela.
"Mi smo komunicirali s Veleposlanstvom u Izraelu, s veleposlanicom koja je pomogla koordinirati izvlačenje hrvatskih putnika koji su se zatekli u Izraelu. Izvlačili smo ih iz Egipta, ne smijemo letjeti u Izraelu zasad, preopasno je. Doletjeli smo do obližnjeg aerodroma s egipatske strane, pokupili putnike i prebacili ih u Zagreb", kaže Marko Cvijin.
"Putnici su bili jako veseli što idu kući, jer nisu znali koliko će trajati taj njihov produženi ostanak u Izraelu. Područje Izraela, Irana, Jordana i Katara je definitivno pod rizikom zbog rata. Mi smo se odlučili za Egipat koji nije toliko opasna zona. Promatramo situaciju za dalje. Vjerujem da ćemo imati još upita za evakuaciju", dodaje.
"Ja sam oprezan, ali u današnje vrijeme se raspolaže s jako puno informacija. Nema straha, sve je isplanirano i proračunato unaprijed. Nema panike."
"Mi smo 2011. izvlačili hrvatske građane u Libiji, išli smo duboko u libijsku pustinju po njih. Povijest se ponavlja. Tadašnja libijska situacija mi se činila ozbiljnijom", kaže Marko Cvijin.
