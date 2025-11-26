Oglas

Nevjerojatni prizori

FOTO, VIDEO / Plaža i luka u Dubrovniku zatrpane smećem: Što se događa?

author
N1 Info
|
26. stu. 2025. 07:21
25.11.2025., Stara gradska luka, Dubrovnik - Velike kolicine smeca i plastike nanesene jakim jugom. Sudeci po etiketama smece je vecinom iz Albanije. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Grgo Jelavic/PIXSELL

Velike količine smeća i plastike nanesene su jakim jugom u Staru gradsku luku u Dubrovniku.

Sudeći po etiketama smeće je većinom iz Albanije.

25.11.2025., Stara gradska luka, Dubrovnik - Velike kolicine smeca i plastike nanesene jakim jugom. Sudeci po etiketama smece je vecinom iz Albanije. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
25.11.2025., Stara gradska luka, Dubrovnik - Velike kolicine smeca i plastike nanesene jakim jugom. Sudeci po etiketama smece je vecinom iz Albanije. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
25.11.2025., Stara gradska luka, Dubrovnik - Velike kolicine smeca i plastike nanesene jakim jugom. Sudeci po etiketama smece je vecinom iz Albanije. Photo: Grgo Jelavic/PIXSELL
Kako piše Dubrovački dnevnik i najpoznatija dubrovačka plaža Banje je zatrpana smećem.

Riječ je o problemu koji se godinama ponavlja, kada more donese ogromne količine smeća, najčešće iz Albanije, do naših obala i plaža. Riječ je o međunarodnom pitanju za kojeg je bilo riječi kako će se rješavati i određeni koraci jesu poduzeti, no još uvijek se problem nije u potpunosti riješio.

Teme
Dubrovnik luka plaže smeće

