FOTO, VIDEO / Plaža i luka u Dubrovniku zatrpane smećem: Što se događa?

Velike količine smeća i plastike nanesene su jakim jugom u Staru gradsku luku u Dubrovniku.
Sudeći po etiketama smeće je većinom iz Albanije.
Kako piše Dubrovački dnevnik i najpoznatija dubrovačka plaža Banje je zatrpana smećem.
Riječ je o problemu koji se godinama ponavlja, kada more donese ogromne količine smeća, najčešće iz Albanije, do naših obala i plaža. Riječ je o međunarodnom pitanju za kojeg je bilo riječi kako će se rješavati i određeni koraci jesu poduzeti, no još uvijek se problem nije u potpunosti riješio.
