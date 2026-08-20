iz splita
Plenković: Oporba je pokazala neodgovornost dezinformiranjem i širenjem panike
Povodom obilježavanja 30. Plazma Sportskih igara mladih, predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se s organizatorima ove najveće amaterske sportske manifestacije za djecu i mlade u Europi, na čelu s predsjednikom Regionalnog organizacijskog odbora Plazma Sportskih igara mladih Zdravkom Marićem.
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Tom prilikom premijer je dao izjavu medijima. Prvotno se osvrnuo na Plazma Sportske igre mladih, a nakon toga na glavnu temu - ilegalni otpad u Gospiću.
"Dobro je da se održava saborska rasprava. Kao Vlada smo prepoznali ozbiljan problem i treba ga ozbiljno riješiti. Ono što je najvažnije, jest da je čitav sustav vodoopskrbe siguran i da voda ne sadrži zabrinjavajuće opasne tvari", kazao je Plenković pa nastavio:
"Oporba je pokazala neodgovornost dezinformiranjem i širenjem panike. Gledali smo to i prije, tijekom korone i potresa, a sad je isti scenarij. To nas ne impresionira. Kaznena odgovornost onih koji su odlagali taj otpad će se dokazivati. Što se zdravstvenog dijela tiče, kontrola ide. Što se tiče sanacije, provodi se javni natječaj i čim završi, izabrat će se stručne tvrtke za odvođenje otpada."
Vratio se na oporbu...
"Toliko smo toga već vidjeli da bismo na fabricirani napor posebno trznuli. Treba više raditi na tome da se ovakve situacije s otpadom ne dogode u budućnosti."
Imao je i poruku povodom najavljenog prosvjeda 5. rujna.
"Manje dezinformacija. Odgovornost medija je kapitalna. Širiti dezinformacije je neozbiljno. Ako je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio da voda nije zagađena, treba stati s dezinformacijama."
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