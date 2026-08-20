Plenković: Oporba je pokazala neodgovornost dezinformiranjem i širenjem panike

"Oporba je pokazala neodgovornost dezinformiranjem i širenjem panike. Gledali smo to i prije, tijekom korone i potresa, a sad je isti scenarij. To nas ne impresionira. Kaznena odgovornost onih koji su odlagali taj otpad će se dokazivati. Što se zdravstvenog dijela tiče, kontrola ide. Što se tiče sanacije, provodi se javni natječaj i čim završi, izabrat će se stručne tvrtke za odvođenje otpada."