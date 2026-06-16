Plenković na obljetnici HDZ-a poručio članovima: Do iznemoglosti predstavljajte naše rezultate ljudima

Podsjetio je i da je na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojem su se konstatirale kandidature ljudi koji su se javili na javi poziv za tri suca Ustavnog suda "komentar jedne ultra lijeve političarke" (Sandre Benčić) bio - stoko. Smatra kako to nije bilo u afektu već je "došlo iz trbuha". "Danas sam rekao na koaliciji da ako je to u stanju reći javno, zamislite što govore na zatvorenim kružocima", rekao je.