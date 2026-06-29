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DAN PADA BASTILLE

VIDEO / Parada razdora: Evo kakav je to vojni mimohod oko kojeg su se sukobili Milanović i Plenković

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N1 Info
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29. lip. 2026. 19:41
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AFP
LUDOVIC MARIN/AFP

Novi prijepor između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića izbio je zbog planiranog sudjelovanja Hrvatske na vojnom mimohodu u Parizu povodom Dana pada Bastille 14. srpnja.

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Vlada je ranije najavila da će svečanosti prisustvovati premijer Andrej Plenković te da će Hrvatsku predstavljati i 21 pripadnik Počasno-zaštitne bojne.

Predsjednik Zoran Milanović tome se usprotivio poručivši da hrvatski vojnici neće sudjelovati na paradi.

Riječ je o tradicionalnom vojnom mimohodu koji se u Parizu održava svake godine od 1880., uz tek nekoliko iznimaka. Parada prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, a prate je francuski predsjednik, državni vrh, strani dužnosnici i brojni uzvanici. Smatra se jednom od najstarijih i najpoznatijih vojnih parada na svijetu, a svake godine prenosi se uživo na nacionalnoj televiziji.

Izraženiji vojni karakter

Ovogodišnje izdanje imat će poseban naglasak na potpori Ukrajini. U programu će sudjelovati oko 10.000 pripadnika francuskih oružanih snaga, a iznad Pariza preletjet će i borbeni zrakoplovi Mirage 2000, od kojih će jedan biti u bojama ukrajinske zastave.

Francuske vlasti najavljuju da će ovogodišnji mimohod imati izraženiji vojni karakter nego prethodnih godina, s posebnim naglaskom na postrojbe koje sudjeluju u misijama na istočnom krilu NATO-a, uključujući one raspoređene u Estoniji, Poljskoj i Rumunjskoj, piše tportal.

Koalicija voljnih

Prema pisanju Le Figaroa, Francuska je na ovogodišnju paradu pozvala predstavnike 37 država članica "Koalicije voljnih", među kojima je i Hrvatska.

Iz Ministarstva obrane istaknuli su da Hrvatska sudjeluje kao strateški partner Francuske i članica NATO-a, a ne kao članica same koalicije.

Predsjednik Milanović, međutim, podsjetio je da je Francuska prošle godine bila pozvana na vojni mimohod u Hrvatskoj, ali se nije odazvala pozivu za sudjelovanje.

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