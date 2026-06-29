VIDEO / Parada razdora: Evo kakav je to vojni mimohod oko kojeg su se sukobili Milanović i Plenković

Riječ je o tradicionalnom vojnom mimohodu koji se u Parizu održava svake godine od 1880., uz tek nekoliko iznimaka. Parada prolazi slavnom avenijom Champs-Élysées, a prate je francuski predsjednik, državni vrh, strani dužnosnici i brojni uzvanici. Smatra se jednom od najstarijih i najpoznatijih vojnih parada na svijetu, a svake godine prenosi se uživo na nacionalnoj televiziji.