energetski stručnjak
Štern: Poruka premijera je dobra državnička poruka Mađarskoj, ali nedostaje jedan element
Oštru poruku Mađarskoj uputio je hrvatski premijer Andrej Plenković, a riječ je o američkoj odluci kojom je odgođena primjena sankcija zbog ruske nafte. Što to znači za JANAF, a što za NIS te što će biti s benzinskim stanicama Lukoila u Hrvatskoj komentirao je energetski stručnjak i nekadašnji ministar gospodarstva Davor Štern u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.
Predstavnici Jadranskog naftovoda (JANAF) i MOL Grupe održali su sastanak, na kojem je razmotrena trenutačna situacija te su dogovorene daljnje aktivnosti vezane uz sklapanje novog ugovora o transportu nafte za iduće razdoblje, priopćeno je u utorak iz JANAF-a.
"Problem je u novim uvjetima kada je Amerika produžila nedjelovanje sankcija na Mađarsku za rusku naftu na godinu dana, JANAF im nije potreban, služi im kao nekakav rezervni element za opskrbu nafte", govori nam Davor Štern.
Premijer Andrej Plenković komentirao je optužbe iz Mađarske da JANAF ne ispunjava svoje obveze.
"To je jedan potpuno lažni narativ mađarskih vlasti i samog MOL-a, koji potpuno izvrće istinu i činjenice. Jadranski naftovod ima sve sposobnosti i kapacitete da svu naftu koja je potrebna, govorimo o sirovoj nafti, dopremi i u rafinerije u Mađarskoj i Bratislavi s više nego dovoljno kapaciteta", kazao je.
"Takav odgovor sam očekivao prije 25 godina"
Stručnjak navodi da je poruka premijera dobra državnička poruka Mađarskoj, ali da nedostaje jedan element - Ina: "Nedjelovanje svih hrvatskih Vlada od 2000. i nadalje, nezainteresiranost svih Vlada, impotentnost jedne države prema državi koja je pokazala otvorene aspiracije da preuzme energetski sektor u ovlasti ugljikovodika u Hrvatskoj, što su i učinili. Takav odgovor sam očekivao prije 25 godina, drago mi je da je došlo do takvog odgovora, nije više pitanje Ine nego JANAF-a, ali to je ista stvar."
Kakve su posljedice tog stava prema MOL-u?
"Nikakve, ali se MOL-u može reći da je zaboravio da postoji Rafinerija Rijeka, koja je pod njegovim upravljanjem, na teritoriju Republike Hrvatske i da Hrvatska zahtijeva da ta rafinerija radi punim kapacitetom, bez obzira hoće li to utjecati na ekonomičnost MOL-ove ukupne strategije ili ne", ističe Štern i pita se:
"Čemu impotencija Hrvatske?"
"Čemu ta impotencija Hrvatske prema svemu? Prvo nismo smjeli reagirati na to što se dogodilo s Inom zbog ulaska u EU-u, sada ne možemo zbog OECD-a. Krajnje je vrijeme za ovakve izjave i stav, da se Hrvatska konačno postavi i kaže "čujte dečki dosta ste se igrali s Inom, idemo se rastati" - taj čvor Ine se mora riješiti."
Kakav bi bio najbolji rasplet?
"Neki govore o otkupu, mislim da to nema smisla jer Ina nije ni sjena onoga što je bila. Treba formirati novu energetsku kompaniju, slično kao što je Ina bila formirana 1964. godine političkom odlukom i ispalo je dobro. Ina je bila vodeća naftno-plinska kompanija dugi niz godinu", tvrdi.
"Kriza ne postoji"
Prijeti li JANAF-u kriza?
"Kriza ne postoji, to su ograničene vremenske prilike. JANAF sigurno ima dovoljno sredstava da preživi tih godinu dana bez nafte prema NIS-u i Mađarskoj", govori Štern.
Komentirao je sudbinu srpskog NIS-a: "Navodno se i dalje govori o tome da će ga netko otkupiti. Otkup u tako kratkom vremenu nije moguć. Kupovina tako velike kompanije je vrlo složen proces, osim ako se ne radi kozmetički."
Kakva je sudbina Lukoil benzinskih postaja u Hrvatskoj?
"Tu se ne bih puno brinuo, za Hrvatsku to nije nikakav problem. Dobra su kompanija i prodaju dobro gorivo, ali ima načina i interesa. Petrol bi mogao biti zainteresiran za kupovinu tih 50-ak stanica, Ina više ne može jer je s MOL-om prekoračila granicu koncentracije u Hrvatskoj. Vidim tu i generala Čermaka koji je uspješan u održavanju i prodaji takvih grupacija benzinskih postaja, tu bi se nešto moglo dogoditi. Transakcija se može obaviti u vrlo kratko vrijeme", rekao je Štern.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare