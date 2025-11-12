Štern: Poruka premijera je dobra državnička poruka Mađarskoj, ali nedostaje jedan element

"Tu se ne bih puno brinuo, za Hrvatsku to nije nikakav problem. Dobra su kompanija i prodaju dobro gorivo, ali ima načina i interesa. Petrol bi mogao biti zainteresiran za kupovinu tih 50-ak stanica, Ina više ne može jer je s MOL-om prekoračila granicu koncentracije u Hrvatskoj. Vidim tu i generala Čermaka koji je uspješan u održavanju i prodaji takvih grupacija benzinskih postaja, tu bi se nešto moglo dogoditi. Transakcija se može obaviti u vrlo kratko vrijeme", rekao je Štern.