U ruskom napadu na Kijev poginulo 14 ljudi, među njima troje djece

Najmanje 14 ljudi među kojima troje djece poginulo je u noći na četvrtak u ruskom napadu na Kijev, u jednom od od najjačih ruskih zračnih napada na Ukrajinu, objavile su vlasti a prenose agencije.

Timur Tkačenko, šef kijevske vojne uprave, kaže da su djeca imala dvije, 14 i 17 godina.

Deseci su ozlijeđeni, prema predsjedniku Volodimiru Zelenskom, koji optužuje Moskvu da je izabrala "projektile umjesto pregovaračkog stola".

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenski na X-u.

"Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.

Dužnosnici su rekli da je u napadu o ozlijeđeno 38 osoba.

Rusija je u noći na četvrtak ispalila 598 dronova i 31 balistički i krstareći projektil na Ukrajinu, objavile su ukrajinske zračne snage.

Europska unija u četvrtak je snažno osudila noćašnji ruski napad na Kijev u kojem je pogođeno i sjedište Delegacije EU-a u Ukrajini.

U istom bloku kao i zgrada Delegacije EU-a u Kijevu nalaze se uredi British Councila, koji su također oštećeni u ruskim napadima tijekom noći.

"Moje misli su s onima koji su pogođeni bezumnim ruskim napadima na Kijev koji su oštetili zgradu British Councila", napisao je britanski premijer Keir Starmer na X-u. "Ovo krvoproliće se mora okončati".

U međuvremenu, rusko ministarstvo obrane kaže da je presrelo 102 ukrajinske bespilotne letjelice tijekom noći.

Diplomatski napori nedavno su ubrzani pod pokroviteljstvom američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali konkretni rezultati još nisu postignuti, a Rusija je pojačala svoje zračne napade na Ukrajinu.

Izaslanstvo Ukrajine trebalo bi se u petak sastati s američkim dužnosnicima u New Yorku kako bi razgovarali o okončanju rata s Rusijom, najavljuje BBC.