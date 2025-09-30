Raukar Gamulin: HDZ jedino broji koliko ima "svojih" sudaca

Malenica smatra i da svojevrsna polarizacija u Ustavnom sudu RH neće biti otegotna u radu tog tijela. Podsjetio je da je proteklih godina bilo nekoliko odluka u kojima se vidjela polarizacija i bila je riječ o medijski eksponiranim predmetima u kojima se Ustavni sud 'podijelio', ali to je, ističe, zanemariv broj odluka u odnosu na broj odluka koje USUD donosi.