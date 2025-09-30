frane staničić na čelu USUD-a
Raukar Gamulin: HDZ jedino broji koliko ima "svojih" sudaca
Izbor Frane Staničića za novog predsjednika Ustavnog suda izazvao je različite ocjene U Saboru, zastupnici vladajućih zadovoljni su odabirom, lijeva oporba kaže da je to nastavak puta u autokraciju premijera i HDZ-a dok Most tvrdi da je Ustavni sud 'sramota HDZ i SDP-a koji trguju oko sudaca'.
Ništa sporno u izglasavanju, govori Malenica
Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica (HDZ) rekao je da novog predsjednika Ustavnog suda RH Franu Staničića pozna iz akademskih krugova, ističe da je riječ o vrsnom pravnom stručnjaku i vjeruje da će dobro obnašati tu dužnost.
"Činom izbora ustavnih sudaca dvotrećinskom većinom u Saboru lišeni su svakog odnosa s bilo kojom političkom strankom koja je glasala za njih u Saboru pa i od Staničića očekujem da Ustavni sud vodi poštujući Ustav i zakon i postupajući po Poslovniku USUD-a", napomenuo je.
Malenici napominje kako nije sporno što su novog predsjednika Ustavnog suda Franu Staničića i njegovu zamjenicu Mašu Marochini Zrinski izglasali ustavni suci kojima uskoro istječu mandati, istaknuvši da njihovi mandati još traju. To je u skladu s Ustavom i zakonom i u njihovu izbora nema ničeg nezakonitog i nelegitimnog, rekao je.
Petero ustavnih sudaca napustilo sjednicu
Komentirajući situaciju da je petero ustavnih sudaca prije glasanja o izbor novog čelnika Ustavnog suda napustilo sjednicu, Malenica je naglasio kako 'nigdje nije dobra nikakva polarizacija, pa ni na Ustavnom sudu'.
„Smatram da su svi suci Ustavnog suda trebali sudjelovati u ovom izboru i dati svoj glas - ili za ili protiv predsjednika Ustavnog suda i njegove zamjenicu. Htio bih da Ustavni sud i svi ustavni suci u svom radu poštuju Ustav i zakon i budu lišeni bilo kakvog utjecaja izvana, pogotovo utjecaja politike, političkih stranaka i nekih drugih institucija”, poručio je.
Ako se tako budu ponašali, lišeni bilo kakvog utjecaja, dodao je, možemo biti mirni, jer je Ustavni sud važna institucija koja štiti Ustav, prava i slobode građana, a predstavlja i određeni korektiv vlasti u smislu ocjene ustavnosti zakona i drugih akata.
Polarizacija kao otegotna okolnost
Malenica smatra i da svojevrsna polarizacija u Ustavnom sudu RH neće biti otegotna u radu tog tijela. Podsjetio je da je proteklih godina bilo nekoliko odluka u kojima se vidjela polarizacija i bila je riječ o medijski eksponiranim predmetima u kojima se Ustavni sud 'podijelio', ali to je, ističe, zanemariv broj odluka u odnosu na broj odluka koje USUD donosi.
SDP-ov Arsen Bauk rekao je da su primili na znanje odluku o izboru Staničića i način na koji je donijeta, dodavši tek da će biti vremena da se komentira postupak izbora.
Napomenuo je da se ne slaže s ocjenom dosadašnjeg predsjednika Miroslava Šeparovića da izbor dvoje sudaca suprotnih svjetonazora pokazuje stabilnost USUD-a.
Bauk: Ustavni sud nastavlja biti gornji dom parlamenta
Bauk je podsjetio kako je nedavno rekao da 'ne bi bilo dobro da prevagu pri izboru čelništva USUD-a donose suci kojima istječe mandat', a upravo to se dogodilo, dodao je. „Odlučili su ostati do zadnjeg dana, sata i minute mandata tako da Ustavni sud nastavi biti gornji dom parlamenta pa se tamo događa što se inače događa u parlamentima”, tvrdi Bauk.
Urša Raukar Gamulin (Možemo!) kaže kako 'ovaj preuranjeni izbor dokazuje da HDZ i dalje Ustavni sud smatra svojim sudom i potvrđuje izjavu Malanice da HDZ želi zadržati svoju većinu'.
"To potvrđuje i da HDZ zaokreće udesno jer su poznate i vrlo jasne ideološke postavke suca Staničića", rekla je Raukar Gamulin.
Slažem se, kazala je, s mišljenjem suca Andreja Abramovića da ovaj izbor nije trebao biti sada i tako žurno zato što treba izabrati tri nova suca USUD-a i jedino normalno bi bilo da se pričeka njihov izbor.
„Ovaj izbor pokazuje nastavak, nažalost, puta Hrvatske u autokraciju Andreja Plenkovića i HDZ-a”; ustvrdila je, navevši da "HDZ jedino broji koliko ima 'svojih' sudaca".
Mišljenja je i da je USUD polariziran, s obzirom na brojna izdvojena mišljenja pojedinih sudaca koja su izazvana time što se većina u USUD-u ponaša više stranački nego neovisno i sudački. Ovim izborom zarobljena je najviša institucija ove zemlje, a put u autokraciju je sve opasniji jer HDZ više uopće ne skriva da želi imati potpunu kontrolu nad Ustavnim sudom, kako političku, tako i ideološku, smatra Raukar Gamulin.
Grmoja: Cijeli USUD izabran dogovorom HDZ-a i SDP-a
Po mišljenju predsjednika saborskog Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje (Most) 'cjelokupni Ustavni sud izabran je dogovorom HDZ-a i SDP-a', a smatra da je u tome sudjelovao i Možemo! dok Most nije htio sudjelovati u toj trgovini.
„Sada svjedočimo sukobu HDZ-ovih i SDP-ovih ustavnih sudaca, a malo je brige za poštivanje Ustava i za ono što hrvatski građani očekuju od Ustavnog suda”, ocijenio je Grmoja.
"Ovaj Ustavni sud je sramota HDZ-a i SDP-a, kao i onih koji su im u tome asistirali, mi sigurno nismo", izjavio je Grmoja.
Dodao je kako ništa u vezi Ustavnog suda nije dobro. „Ustavni sud nije u službi poštivanja Ustava i hrvatskih građana nego u službi dvije političke stranke”, zaključio je Grmoja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare