Plenković o Milanoviću: "Pa dokle? Najbolje da pošaljemo kontingent HV-a na paradu u Moskvu..."

"Sve što smo vidjeli u odjecima su one kokoši koje su bile postavljene pored njihovih nastupa diljem Hrvatske, koji ne samo što su bezidejni i nekreativni, nego su potpuno krivi. Tako da ta ekipa mora još puno žganaca papati da se iz Muzemo! pretvori u ozbiljnu političku stranku. To je bitno, a meni je drago da su tako osjetljivi. Kad bi mi bili tako osjetljivi na svo blato koje oni bacaju godinama, što uživo, što preko društvenih mreža, ne bi mogli disati", poručio je premijer.