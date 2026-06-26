Bauk: Moguć je Milanovićev veto na sudjelovanje hrvatskih vojnika u mimohodu u Parizu

"Pitanje je hoće li se u izboru preostalih sudaca primijeniti model koji je bio od 2016. godine kada se prvi put uspješno primijenila odredba o dvotrećinskoj većini ili će se primijeniti model koji ćemo pokušati provesti, a to je da se ocijeni koji su kandidati na temelju svojih odgovora bili najbolji na saslušanju pored saborskim odborom. Kao vrsta signala za ubuduće bilo bi dobro da se promijeni dosadašnji model i da se razgovori o sucima Ustavnog suda manje obavljaju u zatvorenim krugovima, a više na javnoj sceni."