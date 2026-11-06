NAPETO U DEŽELI
Marta Kos za N1 o susretu s Janšom: "Dobila sam jasne signale da više nema smisla pitati"
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos tijekom posjeta Sloveniji neće se sastati s premijerom Janezom Janšom ni ministrom vanjskih poslova Tonetom Kajzerom. U intervjuu za N1 otkrila je da je dobila jasne signale kako nema smisla ponovno tražiti sastanak s njima.
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Marta Kos boravi u Sloveniji nakon predstavljanja paketa Europske unije o proširenju za 2026. godinu. Danas će se sastati s predsjednikom Državnog zbora Zoranom Stevanovićem i predsjednicom Republike Natašom Pirc Musar.
No, kao ni krajem kolovoza, neće se sastati s Janezom Janšom i Kajzerom. Podsjetimo, obojica su tada odbila njezin zahtjev za sastanak na marginama Bledskog strateškog foruma, pozivajući se na druge obveze.
Kos: Postoje drugi kanali i dobro funkcioniraju
"Dobila sam jasne signale da više nema smisla tražiti sastanak jer do sastanaka neće doći. Meni je kao povjerenici za proširenje, koje je prioritet Europske unije, važno razgovarati sa svima. To, međutim, ne znači da ni s kim u Sloveniji ne razgovaram. Postoje i drugi kanali, a oni funkcioniraju iznimno dobro", izjavila je Kos za N1.
Unatoč izostanku sastanaka, pozdravila je potporu slovenske vlade proširenju Europske unije, istaknuvši da Slovenija ima važnu ulogu u tom procesu.
"Drago mi je zbog potpore resoru koji vodim. Sa svojim timom uvijek pronalazim kanale prema Sloveniji kako bismo svoj rad mogli usmjeravati i na njezinu dobrobit", poručila je.
Napeti odnosi s Janšom
Odnosi između Kos i aktualne slovenske vlasti već su dulje vrijeme napeti. Janša i njegova stranka SDS više su je puta optuživali za suradnju s nekadašnjom jugoslavenskom tajnom službom, što je ona odlučno odbacila. Janša je početkom svibnja zatražio i njezinu smjenu.
Cijeli intervju s Martom Kos, u kojem govori i o odnosima sa Srbijom, optužbama slovenske vladajuće koalicije te budućnosti proširenja EU-a, N1 Slovenija objavit će u subotu.
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