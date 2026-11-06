Marta Kos za N1 o susretu s Janšom: "Dobila sam jasne signale da više nema smisla pitati"

"Dobila sam jasne signale da više nema smisla tražiti sastanak jer do sastanaka neće doći. Meni je kao povjerenici za proširenje, koje je prioritet Europske unije, važno razgovarati sa svima. To, međutim, ne znači da ni s kim u Sloveniji ne razgovaram. Postoje i drugi kanali, a oni funkcioniraju iznimno dobro", izjavila je Kos za N1.