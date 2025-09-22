Plenković: Obveza je zaštititi žene od nasilja, zato je Vlada izmijenila zakonski okvir

"Obilježavamo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tragični događaj u kojem su prije 26 godina tri žene ubijene na zagrebačkom Općinskom sudu. Obveza je zaštititi žene od svih oblika nasilja te stvoriti društvo u kojem su žene ravnopravne u svim područjima života. Zato smo i izmijenili zakonski okvir kojim smo ojačali prava žrtava, propisali strože sankcije za počinitelje kaznenih djela protiv prava i sloboda žena te poduzeli niz drugih mjera usmjerenih na sprječavanje nasilja", objavio je predsjednik Vlade RH Plenković na društvenom mreži X.