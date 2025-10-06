Plenković se nada da će novi pokušaj izbora predsjednika Vrhovnog suda biti uspješniji

Državno sudbeno vijeće (DSV) 9. rujna objavilo je novi javni poziv za dužnost predsjednika Vrhovnog suda, treći po redu od smrti bivšeg predsjednika Radovana Dobronića. Uz raspisivanje novoga DSV je poništio i zadnji javni poziv od 4. srpnja, nakon što je predsjednik RH Zoran Milanović sredinom kolovoza priopćio da Hrvatskom saboru neće predložiti profesoricu sa zagrebačkog Pravnog fakulteta Aleksandru Maganić.