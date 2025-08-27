Plenković se sastao s palestinskom ministricom: Zalažemo se za trenutačni prekid vatre

Premijer Andrej Plenković sastao se danas u Banskim dvorima s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian
O tom se sastanku premijer oglasio na X-u.
"Danas sam se sastao s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine s kojom sam razgovarao o aktualnoj humanitarnoj krizi u Gazi koja nas izrazito zabrinjava. Zalažemo se za trenutačni prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito djeci.
Hrvatska Vlada ostaje dosljedna opredjeljenju za trajni mir i sigurnost, koji je moguće postići isključivo dvodržavnim rješenjem, u kojem bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međusobno i međunarodno priznatih granica. Zato podupiremo politički proces koji vodi tome cilju, u okviru Europske unije i šire međunarodne zajednice.
Do sada je Vlada RH donirala gotovo 3 milijuna eura humanitarne pomoći, uključujući milijun eura za djecu Gaze kroz UNICEF. Najavio sam i usvajanje nove odluke na sutrašnjoj sjednici Vlade o humanitarnoj pomoći u iznosu od milijun eura", napisao je premijer.
