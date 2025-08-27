Oglas

Najavio novu humanitarnu pomoć

Plenković se sastao s palestinskom ministricom: Zalažemo se za trenutačni prekid vatre

author
N1 Info
|
27. kol. 2025. 11:45
Andrej Plenković i Varsen Aghabekian
X/Vlada RH

Premijer Andrej Plenković sastao se danas u Banskim dvorima s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine Varsen Aghabekian

Oglas

O tom se sastanku premijer oglasio na X-u.

"Danas sam se sastao s ministricom vanjskih poslova i iseljeništva Palestine s kojom sam razgovarao o aktualnoj humanitarnoj krizi u Gazi koja nas izrazito zabrinjava. Zalažemo se za trenutačni prekid vatre, oslobađanje talaca, zaštitu civila i neometanu dostavu pomoći ugroženom stanovništvu, osobito djeci.

Hrvatska Vlada ostaje dosljedna opredjeljenju za trajni mir i sigurnost, koji je moguće postići isključivo dvodržavnim rješenjem, u kojem bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međusobno i međunarodno priznatih granica. Zato podupiremo politički proces koji vodi tome cilju, u okviru Europske unije i šire međunarodne zajednice.

Do sada je Vlada RH donirala gotovo 3 milijuna eura humanitarne pomoći, uključujući milijun eura za djecu Gaze kroz UNICEF. Najavio sam i usvajanje nove odluke na sutrašnjoj sjednici Vlade o humanitarnoj pomoći u iznosu od milijun eura", napisao je premijer.

Teme
Varsen Aghabekian andrej plenković

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ