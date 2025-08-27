Plenković se sastao s palestinskom ministricom: Zalažemo se za trenutačni prekid vatre

Hrvatska Vlada ostaje dosljedna opredjeljenju za trajni mir i sigurnost, koji je moguće postići isključivo dvodržavnim rješenjem, u kojem bi Izrael i Palestina živjeli jedni pored drugih, u miru, sigurnosti i dostojanstvu, unutar međusobno i međunarodno priznatih granica. Zato podupiremo politički proces koji vodi tome cilju, u okviru Europske unije i šire međunarodne zajednice.