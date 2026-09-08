Plenković: U deset godina u vodno gospodarstvo uloženo 5,2 milijardi eura

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je kako je danas više nego ikada potrebno shvatiti da je upravljanje vodama povezano sa svim drugim važnim politikama države. Upozorila je i na klimatske promjene i činjenicu da se sve više suočavamo s dva ekstrema: poplavama i sušama i podsjetila kako je realizirano više od 300 važnih strateških projekata u vodno-komunalnom gospodarstvu.