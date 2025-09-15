Plenković u Saboru: Živimo u najopasnijem vremenu unazad jako puno godina

Nezavisnog Ninu Raspudića i Marijanu Puljak (Centar) zanimalo je kako će Hrvatska u EU glasati vezano uz Danski prijedloga Uredbe za sprječavanje i borbu protiv seksualnog zlostavljanja djece na Internetu, tzv. Chat Control, što predstavlja potencijalnu ugrozu privatnosti građana, a Plenković je odgovorio da pregovori još uvijek traju i negirao da će "Big Brother", SOA, ministar Davor Božinović ili on gledati privatne korespodencije građana s njihovih aplikacija i mobitela.