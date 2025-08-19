Oglas

Požar ugašen

VIDEO / Požar u stanu u Rovinju, stanari evakuirani

N1 Info
19. kol. 2025. 11:52
Rovinj
U Rovinju je danas oko 10:30 sati došlo do požara stana u zgradi koja se nalazi na križanju ulice Luja Adamovića i ulice Stjepana Radića.

Informaciju da je požar lokaliziran u 11:41 sati potvrdio je Cristian Bruno Galić, glasnogovornik Vatrogasne zajednice Istarske županije, javlja IstraIN. 

Na teren je izašlo 20 vatrogasaca sa sedam vozila iz JVP Rovinj, a svi su stanari evakuirani iz zgrade. Jedna je osoba zatražila liječničku pomoć, a težina ozljeda i uzrok požara još nisu poznati", rekao je Galić.

Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Rovinj, Evilijano Gašpić, potvrdio je da je požar u 11:46 ugašen.

Rovinj požar

