FOTO / Pogledajte kako izgleda Galeb nakon što ga je udario turski brod

Brod Galeb, stalno vezan uz Riječki lukobran, oštećen je u petak navečer u pomorskoj nezgodi u riječkoj luci kad je teretni brod „Deniz Akay“, napuštajući vez na De Franceschievom gatu, ostao bez pogona i udario u brod, a ozlijeđenih osoba ili onečišćenja mora nije bilo.
Prema podacima iz Lučke uprave Rijeka, nakon događaja obaviještene su sve nadležne službe, a više o nastaloj šteti bit će poznato nakon završetka očevida kojega na mjestu nezgode provodi Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.
Istražitelj pomorskih nesreća Slaven Bušić izjavio je da Agencija provodi sigurnosne istrage neovisno o drugim istragama radi utvrđivanja uzroka i okolnosti nesreće.
S obzirom na dosad prikupljene informacije, ovaj događaj je klasificiran kao pomorska nezgoda, provodimo očevid i druge potrebne radnje, a sve koordiniramo s državnom zastavom Barbadosa, pod kojom brod Deniz Akay plovi, rekao je.
Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić je nakon incidenta obišla mjesto nezgode i rekla da je najvažnije da nema ozlijeđenih osoba, kao ni zagađenja, a tek treba utvrditi razinu štete.
„Riječ je o gradskoj imovini u koju su uložena značajna sredstva poreznih obveznika Grada Rijeke i zato nam je iznimno važno utvrditi sve činjenice. Potrebno je detaljno istražiti što se točno dogodilo i koji su razlozi nesreće. Grad Rijeka će u suradnji s nadležnim službama pratiti razvoj situacije te će nakon procjene štete poduzeti sve potrebne korake kako bi se ona sanirala“, rekla je Rinčić.
Naglasila je da sigurnost ljudi i zaštita gradske imovine ostaju prioritet i dodala da je brod osiguran, ali i da postoji mogućnost naplate štete od broda koji je izazvao štetu.
Brod Galeb, poznat kao ploveća rezidencija Josipa Broza Tita, Ministarstvo kulture je 2006. proglasilo kulturnim dobrom, a od 2017. je dio europskog projekta „Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine“ koji je u tijeku i u sklopu kojega bi brod trebao imati stalni postav o povijesti broda i prateće turističko- komercijalne sadržaje.
